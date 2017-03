Masz kablówkę? Zapłacisz abonament RTV. Operatorzy będą musieli udostępnić Twoje dane

O terminie wejścia w życie nowych przepisów poinformował Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Najważniejszą zmianą w projekcie „ustawy abonamentowej” ma być nałożenie na operatorów platform cyfrowych i telewizji kablowych obowiązku przekazywania Poczcie Polskiej informacji o swoich klientach. Resort uzasadnia to rozwiązanie faktem, że operatorzy telewizji mają w swoich ofertach programy Telewizji Polskiej.

Ministerstwo liczy na to, że dzięki przekazywaniu danych klientów Poczcie Polskiej, efektywniejsza będzie ściągalność abonamentu telewizyjnego. Dochody z opłat za telewizję wzrosną, bo w świetle nowelizacji wszyscy abonenci płatnej telewizji zostaną uznani za posiadaczy odbiorników telewizyjnych i radiowych.

Informacje o swoich klientach dostawcy telewizji będą przekazywać za pośrednictwem specjalnego systemu, który ma stworzyć Poczta Polska. Ministerstwo kultury zapewnia, że dane abonentów będą bezpieczne. – To będą dane podstawowe osoby, która posiada odbiornik telewizyjny. To nie będą wszystkie dane dotyczące abonentów – zapewnia minister Gliński. Będą one zawierały: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

Do planowanych zmian odniósł się m.in. Cyfrowy Polsat. – Projekt przedstawiony przez ministerstwo nie wspiera powszechności płacenia abonamentu, gdyż wprowadza rozwiązanie, które traktuje obywateli w sposób wybiórczy i ma dotyczyć tylko części społeczeństwa – czytamy w oświadczeniu operatora.

Co ciekawe, regulacje nie obejmą serwisów typu VOD – bez płacenia abonamentu nadal będzie można więc oglądać telewizję w internecie. Opłat będzie można uniknąć również korzystając z bezpłatnej telewizji naziemnej. Z opłat zwolnione będą także osoby, które ukończyły 75 lat (wiek ten ma zostać obniżony do 70).

Według danych GUS, które przywołuje MKiDN, odbiorniki telewizyjne i radiowe znajdują się w ok. 97 proc. gospodarstw domowych. Szacunkowo regularnie abonament ok. 13 proc. społeczeństwa. – Ubytek ten, od lat rzędu znacznie ponad 50 proc., jest absolutnym ewenementem w skali europejskiej. W innych krajach ubytki w poborze zbliżonych opłat wynoszą zwykle nie więcej niż kilka procent – argumentuje zmianę prawa ministerstwo.