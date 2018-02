Modlitwa za chorych i ich opiekunów. "Na co dzień pracujecie w sanktuarium"

Podczas archidiecezjalnych obchodów Światowego Dnia Chorego metropolita lubelski przewodniczył mszy świętej w lubelskiej archikatedrze.

Obchodzony 11 lutego Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 r. - w 75. rocznicę objawień fatimskich.

– Lourdes to wielkie sanktuarium maryjne, do którego pielgrzymują setki tysięcy chorych i pielgrzymów – mówił do zebranych arcybiskup Budzik. – Nie wszyscy mają możliwość udać się na to święte miejsce. Ale przecież mówił o tym też święty Jan Paweł II, że każde łóżko człowieka chorego jest swego rodzaju sanktuarium. Sanktuarium, w którym można spotkać się z cierpiącym Chrystusem. Podać mu kubek wody, nakarmić go, przyodziać, odwiedzić.

Podczas kazania arcybiskup wrócił się też do pracowników służby zdrowia i osób opiekujących się chorymi w domach.

– Uwierzcie, że na co dzień pracujecie w sanktuarium – podkreślał metropolita lubelski. – Uwierzcie, że na co dzień służycie Chrystusowi i że on przyzna się do was w dniu ostatecznym, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Że was nagrodzi za to wszystko co uczyniliście jemu samemu, w jego cierpiących siostrach i braciach.

Podczas dzisiejszej mszy osoby chore otrzymały sakrament namaszczenia.

Msza w szpitalu dziecięcym

We wtorek 13 lutego o godz. 14 uroczystej mszy świętej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym będzie przewodniczyć bp Mieczysław Cisło. Spotkaniu z chorymi dziećmi, ich rodzicami i pracownikami służby zdrowia tradycyjnie patronuje Caritas Archidiecezji lubelskiej, która dla małych pacjentów przygotowuje prezenty.