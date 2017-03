Muszla koncertowa dopiero za pół roku? Jest w gorszym stanie niż przypuszczano

Pierwszą oznaką problemu była woda lejąca się podczas deszczu z nieszczelnego zadaszenia. Była bardzo groźna dla osób stojących na scenie i trzymających sprzęt podłączony do prądu, chociażby zwykły mikrofon. Artystom groziło śmiertelne porażenie prądem. Z tego powodu już rok temu zapadła decyzja, że w muszli nie będzie występów dopóki nie zostanie naprawione zadaszenie.

Winą obarczono półprzezroczyste płyty z poliwęglanu kurczące się i rozszerzające od zmian temperatury. Wymianą płyt miał się zająć gospodarz muszli koncertowej, czyli Centrum Kultury, które wybrało w przetargu wykonawcę takich prac. Ich koszt miał wynieść 264 tys. złotych. Wszystko miało być gotowe do września ubiegłego roku, ale nie jest, bo usterka okazała się o wiele poważniejsza.

Po zdjęciu płyt odkryto, że drewniana konstrukcja zadaszenia jest w katastrofalnym stanie i trzyma się na słowo honoru. Nie nadawała się już do niczego, więc została zdemontowana, a naprawę wstrzymano. Jej wznowieniem zajmie się już nie Centrum Kultury, ale władze miasta, które rezerwują na ten cel 800 tys. złotych.

– Jak najszybciej opracujemy projekt wykonawczy i ogłosimy przetarg na wykonanie prac – zapowiada Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta. Zastrzega jednak, że na wszystko potrzeba czasu. – Ze względu na procedury do początku lipca naprawa raczej się nie zacznie. Jeżeli w lipcu podpiszemy umowę, to później trzeba będzie poczekać jeszcze około 1,5 miesiąca na konstrukcję z klejonego drewna. Jej montaż może się zacząć we wrześniu.

– Do momentu zakończenia remontu nie planujemy żadnych działań artystycznych w muszli – informuje Barbara Szymańska z Centrum Kultury. – Jeśli dostaniemy informację o kończącym się remoncie będziemy z odpowiednim wyprzedzeniem planować program, który ją wypełni.

Wyjątkiem mogą być Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne organizowane corocznie w Ogrodzie Saskim przez Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Ich 32. edycja ma trwać od 15 do 21 lipca. Wstępnie wiadomo, że występy mogą się odbyć w muszli pod specjalnie zamontowaną, zadaszoną sceną przenośną, podobną do tych ustawianych dla plenerowych koncertów.