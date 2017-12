Napadł na studenta z Arabii Saudyjskiej w Lublinie. Bił, wyzywał i kazał wracać do swojego kraju

Sprawę rozstrzygnął Sąd Okręgowy w Lublinie. Proces dotyczył wydarzeń z maja tego roku. Przy ul. Mackiewicza, na lubelskim Czechowie, doszło wówczas do napaści na saudyjskiego studenta. Adam C. zaatakował przechodzącego ulicą obcokrajowca. Nazwał go „brudasem” i kazał wracać do swojego kraju. Na koniec uderzył go pięścią w twarz.

Almullen A. zaczął wówczas wzywać pomocy. Dzwonił na policję. Adam C. przestał go bić i uciekł. Szybko został jednak zatrzymany przez policję.

Adam C. usłyszał później zarzuty dotyczące stosowania przemocy i znieważania z powodu przynależności rasowej i narodowościowej. Częściowo przyznał się do winy. Twierdził, że nie obrażał Saudyjczyka. Adam C. był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyźnie groziło do 5 lat więzienia.

