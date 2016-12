Nie będzie ekranów akustycznych wzdłuż Al. Racławickich

Nie będzie ściany ekranów akustycznych wzdłuż planowanych do przebudowy Al. Racławickich. Ratusz uznał, że w inny sposób zadba o to, by inwestycja była zgodna z przepisami określającymi dopuszczalne poziomy hałasu.

– Chcemy zastosować specjalny rodzaj nawierzchni zmniejszającej hałas spowodowany kontaktem kół z drogą. W Lublinie taka nawierzchnia nie była jeszcze stosowana – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Pozwoli to obniżyć o kilka decybeli poziom hałasu, dzięki czemu zmieści się on w normach.

Władze miasta twierdzą, że specjalna nawierzchnia pozwoli uniknąć stosowania dwóch innych rozwiązań, po które Ratusz nie chce sięgać. Jedno to ustawienie wzdłuż drogi ekranów akustycznych. Drugie to wymiana na koszt miasta okien w budynkach stojących tu, gdzie poziom hałasu byłby przekroczony.

To, czy rzeczywiście inna nawierzchnia będzie wystarczającym rozwiązaniem, ocenić ma jeszcze Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, której akceptacja jest konieczna do zakończenia prac nad projektem przebudowy. – Dokumentację chcemy mieć do połowy przyszłego roku – zapowiada Kieliszek. Sama przebudowa mogłaby się zacząć pod koniec 2017 r.

Przypomnijmy, że do 29 grudnia włącznie można zgłaszać Urzędowi Miasta (srodowisko@lublin.eu) swoje uwagi co do planowanej przebudowy Al. Racławickich, ul. Sowińskiego, Poniatowskiego i Lipowej.