Nie oddała znalezionego w autobusie telefonu. Policja szuka młodej kobiety

Do zdarzenia doszło 16 września br. około godziny 16 w autobusie linii nr 18 przy dworcu autobusowym na al. Tysiąclecia w Lublinie.

Właścicielka telefonu przez nieuwagę zostawiła aparat na siedzeniu w autobusie. Zorientowała się, że telefonu nie ma tuż po tym jak pojazd ruszył.

– Z aparatu koleżanki wielokrotnie dzwoniła na swój numer. Początkowo nikt nie odbierał telefonu, a po pewnej chwili został on wyłączony – relacjonuje podkom. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie.

Kobieta zgłosiła się na komisariat policji. Policjanci z IV komisariatu zabezpieczyli nagranie z autobusu, którym właścicielka telefonu jechała. Na nagraniu widać młodą kobietę, która po zajęciu miejsca zauważa telefon i go zabiera. Tej właśnie kobiety szukają teraz policjanci, który też przypominają, że przywłaszczenie znalezionej cudzej rzeczy jest przestępstwem. Może za to grozić nawet kara pozbawienia wolności do roku.

Policja prosi o kontakt osoby, które rozpoznają kobietę widoczną na nagraniu. Informacje można przekazać dzwoniąc pod numer telefonu 81 535 48 00.

Policja zapewnia anonimowość.