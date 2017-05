Niebieski trabant na Żmigrodzie. W Lublinie powstało Muzeum Mobilności.

- Przyjechał z Radomia na lawecie. Nie ma hamulców, ani akumulatora – opowiada Ala Bąk z Domu Słów.

Niebieski trabant to najbardziej rzucający się w oczy eksponat Muzeum Mobilności, które z inicjatywy Domu Słów powstało na Żmigrodzie. Oficjalnie zostało otwarte w piątek podczas Zjazdu Szoferów.

- Żmigród zawsze mi się podobał. Tu stały powozy i dorożki – wspominała podczas ceremonii Hanna Wyszkowska, przewodniczka, dziennikarka.

W środku auta oryginalna tabliczka kursów Ludwika Zamebellego, wycinki z gazet o słynnym żużlowcu, legitymacja PZMot Antoniego Szwendrowskiego. Obok krótkie biografie i historia w pigułce motoryzacji ulicy i miasta.

- Robimy to przede wszystkim dla mieszkańców – mówi Ala Bąk. – By mogli się pochwalić innym kto kiedyś mieszkał przy ich ulicy. By byli z tego miejsca jeszcze bardziej dumni.