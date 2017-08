Nowe linie, zmiany tras i więcej kursów. Jak się zmienią rozkłady komunikacji miejskiej?

Większość linii wróci do częstotliwości sprzed wakacji. Wyjątkiem są dwie linie.

Inaczej ma kursować linia 155, która w dni powszednie pojedzie co 15 minut w szczycie i co 30 poza szczytem (wcześniej było co 20 minut przez cały dzień), a w soboty co 20 minut przez cały dzień (było co pół godziny). Drugi wyjątek to linia 23, która w niedziele ma jeździć co godzina (zamiast co półtorej) i nieco częściej będzie kursować w soboty.

Nowa linia „Z”– Zielona

Będzie linią zjazdową kursującą do zajezdni MPK z dziewięciu różnych kierunków (patrz: ramka). – Osoba, która wsiądzie w „Zieloną” będzie mieć pewność, że dojedzie do Pancerniaków – mówi Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. Wspólny odcinek trasy ciągnie się od al. Solidarności (przy Ducha) przez al. Tysiąclecia, al. Witosa i Grygowej.

Można powiedzieć, że „Zielona” będzie wręcz ekspresową linią zakupową, bo następnym przystankiem po Tarasach Zamkowych będzie ten obok Felicity przy al. Witosa. To nie pomyłka, na al. Witosa, autobus stanie wyłącznie tam.

Nowa linia 52

Pojedzie do Świdnika Dużego, kursując z przystanku „Brama Krakowska” na ul. Lubartowskiej przez al. Tysiąclecia i dalej (obok Tarasów Zamkowych) Mełgiewską, Turystyczną, Świdniczek, Biskupie, Świdnik Mały, Świdnik Duży do przystanku Świdnik Duży-Leśniczówka. Linia 52 będzie kursować wyłącznie w dni powszednie.

Do Elizówki

Do przystanku przy giełdzie wydłużone zostaną (we wszystkie dni tygodnia) wybrane kursy linii 23 i 42, kończących teraz jazdę na pętli przy sklepie IKEA. Takie kursy będą się odbywać z pominięciem pętli przy sklepie: autobusy nie będą skręcać z al. Spółdzielczości Pracy w lewo w ul. Nasutowską, ale pojadą prosto i klienci udający się na zakupy będą musieli wysiąść na przystanku „IKEA”, bo pod sam sklep nie dojadą.

20 i N3

Od 4 września wydłużone zostaną wybrane kursy linii 20, które dojadą przez Piotrawin aż do Wygody, ale tylko w dni powszednie.

Na swoją podstawową trasę wraca linia N3, która zamiast przez al. Sikorskiego będzie kursować przez al. Warszawską, al. Solidarności i ul. Ducha, począwszy od nocy z 4 na 5 września.

Nowe nazwy przystanków

• Na al. Unii Lubelskiej przystanek na tyłach Zamku zamiast „Unii Lubelskiej” będzie się nazywać „Tarasy Zamkowe”, • na ul. Krochmalnej dotychczasowe przystanki „Fabryka Cukierków Pszczółka” otrzymają nazwę „Spółdzielcza”, a przystanek „Kawia” będzie się nazywać „Rondo Sportowców” • na ul. Chemicznej dzisiejsze przystanki „Lucyny Herc” będą się nazywać „Walentynowicz” i pozostaną przystankami na żądanie, • na al. Witosa zamiast komunikatu „Lucyny Herc II” usłyszymy „Ordonówny” • przystanek na Kunickiego obok komisariatu nie będzie już nosić nazwy „Dom Kolejarza 02”, ale „Dworzec Główny PKP – Kunickiego 02”.

Trasy linii „Z” –Zielona

• Zbożowa, Sławinkowska, Willowa, Ducha, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków • Sławinkowska, Willowa, Ducha, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków • Dębówka, al. Warszawska, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków • Jastków-Biblioteka, Dębówka, al. Warszawska, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków • Dąbrowica, Nałęczowska, al. Kraśnicka, al. Sikorskiego, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków • Lipniak, Wojciechowska, al. Kraśnicka, al. Sikorskiego, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków • Rondo Krwiodawców, al. Sikorskiego, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków • Poligonowa, Zelwerowicza, Bohaterów Września, Ducha, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków • Wądolna, Ślężan, Nałęczowska, al. Kraśnicka, al. Sikorskiego, al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa, Grygowej, Pancerniaków.