Nowe pomysły na Rudniku: jaka zabudowa? Będzie też centrum handlowo-usługowe

Przyszłość 7 hektarów na Ponikwodzie określi nowy plan zagospodarowania terenu, którego projekt został już wyłożony do publicznego wglądu. Dokument inaczej określa przeznaczenie poszczególnych obszarów niż obowiązujący wciąż plan.

Zmiana dotyczy m.in. terenu przeznaczonego teraz pod zabudowę rezydencjalną. Obecnie obowiązujący plan nie pozwala tu wyznaczać działek o powierzchni mniejszej niż 2 tys. mkw. Nowa wersja dopuszczałaby mniejsze parcele i przeznaczałaby ten grunt pod budownictwo jednorodzinne.

Inne przeznaczenie ustalone ma być też dla sąsiednich nieruchomości rezerwowanych pod usługi publiczne. Ratusz uznał, że można tu wprowadzić zabudowę mieszkaniową „mieszaną”: jedno- i wielorodzinną. Miejscy planiści zastrzegają, że nie ma tu mowy o wysokich blokach przetykanych domkami.

– Dopuszczalna wysokość zabudowy byłaby ustalona na 11 metrów, a możliwa powierzchnia zabudowy na nie więcej niż 35 proc. działki – podkreśla Małgorzata Żurkowska, główny urbanista miasta. W praktyce umożliwiałoby to budowę niskich, najwyżej dwupiętrowych bloków lub szeregowców.

W projekcie nowego planu zagospodarowania terenu wskazano też miejsce pod osiedlowe centrum handlowo-usługowe. Mogłoby ono powstać tuż przy ul. Dożynkowej, gdzie dopuszczalna wysokość budynków wzrosłaby do 12 metrów.

U zbiegu ul. Dożynkowej i Goździkowej miejscy planiści proponują obszar zabudowy mieszkaniowej o maksymalnie dwóch kondygnacjach i wysokości nie przekraczającej 10 metrów. Mimo próśb właścicieli działek miasto nie zgadza się natomiast na zabudowę zielonego korytarza prowadzącego w głąb blokowisk. Zielonym elementem miałby też być szpaler drzew wzdłuż Goździkowej.

Projekt planu zagospodarowania terenu dostępny jest w pokoju 1116 biurowca Urzędu Miasta przy Wieniawskiej 14. Można go oglądać w dni robocze do 8 czerwca włącznie między godziną 8 a 15. W ostatnim dniu maja w sali obrad lubelskiego Ratusza odbędzie się publiczna dyskusja nad projektem, a uwagi do dokumentu będą przyjmowane przez samorząd Lublina do 23 czerwca.