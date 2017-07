Oklaski, gwizdy i tupanie z zachwytu. Są jeszcze wejściówki na żonglerów

Od weekendu trwa w Lublinie 40. edycja Europejskiej Konwencji Żonglerów, na którą przyjechało blisko 2 tysiące osób z wielu krajów. Spędzają czas na warsztatach, piknikują w parku Ludowym, można ich zobaczyć na scenie podczas występów w namiocie Open Stage. Tworzą też najfajniejszą publiczność świata na spektaklach. W poniedziałek po rewelacyjnym występie Compagnie LPM „Piti Peta Hofen Show” namiot o mało nie odleciał, gdy kilkaset osób klaskało, tupało i gwizdało z zachwytu.

Radość na widowni była słuszna, bo trójka żonglerów używających zaledwie trzech rodzajów rekwizytów dała tak zabawne i świetnie wykonane show, że największy smutas i laik, który nie zna się na sztuce cyrkowej bawił się świetnie.

Trzech panów miało za scenografię czarne kulisy i stolik, za kostiumy banalne tshirty i spodnie. No, dobrze, jeden z artystów część show spędził w sukience. Okazuje się, że to wystarcza, by zauroczyć kilkusetosobową publiczność.

Upchnięci na podłodze namiotu zobaczyliśmy blisko godzinne show – mieszkankę żonglerskich tricków najwyższego lotu, humoru i scenicznej brawury.

Opisywanie absurdalnych scenicznych sytuacji, pojedynków na piłeczki, obręcze i maczugi, wokalnych popisów i nowocyrkowych improwizacji mija się z celem. Trzeba to zobaczyć!

Kto chce może korzystając z obecności świetnych żonglerów w Lublinie sprawdzić, czy sztuka cyrkowa jest ulubioną ze sztuk.

Zwłaszcza, że w oglądaniu bardzo pomaga publiczność, która składa się z adeptów sztuki cyrkowej i mistrzów. Jeśli przez namiot przelatuje jęk zachwytu i podziwu, to znaczy, że właśnie pokazany trick jest jednym z trudniejszych albo zobaczyliśmy coś, czego wcześniej nikt nie robił. Dzięki temu ktoś, kto debiutuje w roli cyrkowego widza – ma warsztaty z klaskania.

Idź do cyrku

Są jeszcze wejściówki na wtorkowe występy podczas Europejskiej Konwencji Żonglerskiej. O godz. 15 można się wybrać na spektakl cyrku młodzieżowego „Juxirkus”, o godz. 18 zacznie się otwarty pokaz Open Stage, zaś o godz. 20 spektakl Volcano vs. Palm Tree, a jak twierdzą organizatorzy „Show tworzy 30proc. Barbie, 60 proc. geometrii i 200 proc. żonglerki.”.

Rezerwacje bezpłatnych wejściówek możliwe są wyłącznie poprzez stronę internetową evenea.pl. W środę i czwartek kolejna porca wejściówek.