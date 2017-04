PITy 2017: Dziś ostatni dzień na wykorzystanie „skarbówki"

Co to jest PIT-WZ? To wniosek o sporządzenie zeznania rocznego za podatnika przez urząd skarbowy. – Wystarczy go przesłać do właściwego urzędu, a ten na podstawie danych z wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe – mówi Marta Szpakowska, mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Nowa forma rozliczenia to, jak do tej pory, najprostszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Oznacza oszczędność czasu i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikają z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. – Samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w których wykazywane są ulgi, nierzadko sprawia problemy podatnikom. Ponieważ urząd skarbowy sam wypełni zeznanie, to rozliczenie się drogą elektroniczną zajmie teraz nie więcej niż kilka minut – dodaje Marta Szpakowska.

Wniosek o sporządzenie zeznania będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Do programu przystąpili również partnerzy zewnętrzni. Dzięki temu do 18 kwietnia będzie można wysłać PIT-WZ również za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbank. – Urząd maksymalnie w ciągu 5 dni prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zeznania podatkowego. Zeznanie będzie można zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych czynności, jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane – dodaje M. Szpakowska.?

PIT-WZ może złożyć podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który uzyskuje dochody od płatników (w tym organów rentowych). – Nie ma przy tym znaczenia, czy rozlicza się sam, czy wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci – dodaje rzecznik.

Informacje dotyczące składania PIT-WZ wraz z przydatnymi pytaniami i odpowiedziami, instrukcjami oraz możliwością wyszukania lub sprawdzenia ich statusu są dostępne na portalu podatkowym.