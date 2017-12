Po kontroli NIK w NFZ: Pieniędzy więcej, a kolejki do lekarzy i tak coraz dłuższe

Jak czytamy w raporcie, pomimo zwiększenia o ponad 3,2 mld zł w 2016 roku (w stosunku do 2015 roku) wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami, system ochrony zdrowia jest wciąż niedofinansowany co powoduje, że dostęp do świadczeń medycznych jest wciąż znacznie ograniczony. Średni czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia wydłużył się w przypadku większości analizowanych oddziałów, pracowni, zakładów i poradni.

W niektórych województwach nie zapewniono dostępu do wszystkich rodzajów świadczeń. W Lubelskiem chodziło m.in. o hospitalizację w zakresie urologii dziecięcej i diabetologii dla dzieci a w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o echokardiografię płodu.

– Lubelski oddział nie zawarł umowy na leczenie szpitalne w dwóch zakresach dziecięcych z powodu braku odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów w tych dziedzinach – tłumaczy Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ. – Należy jednak podkreślić, że świadczenia dla pacjentów wymagających opieki w tych zakresach są zabezpieczone w ramach innych oddziałów dziecięcych, takich jak m.in. chirurgia, pediatria czy endokrynologia w szczególności w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

A co z ambulatoryjną opieką specjalistyczną? – Mieliśmy zawartą umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym przy al. Kraśnickiej na świadczenia w zakresie echokardiografii płodu. Taka poradnia funkcjonowała w ramach NFZ do 2013 roku – mówi Bartoszek. – W 2014 roku z uwagi na brak lekarza specjalisty umowa w została rozwiązana. Aktualnie nie mamy żadnych zgłoszeń od placówek medycznych o chęci zawarcia umowy w tym zakresie.

Ponadto jak czytamy w raporcie NIK, w województwie lubelskim odnotowano jeden z najdłuższych czasów oczekiwania w Polsce m.in. w przypadku: zakładu opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego (czas oczekiwania dłuższy o 140 dni od średniego czasu w kraju), oddziału diabetologicznego (dłuższy o 128 dni) oraz poradni neurochirurgicznej (84 o dni). Jak tłumaczy NFZ, czas oczekiwania na świadczenia w zakresie psychiatrii wydłuża się z powodu długotrwałego procesu leczenia oraz braku kadry medycznej.

– Czas oczekiwania w przypadku zakładu opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego w ciągu roku skrócił się jednak o 56 dni - z 220 dni w 2015 roku do 164 dni w 2016 roku – zaznacza Bartoszek. – Czas oczekiwania na świadczenia w oddziale diabetologicznym wynika z tego, że na terenie województwa lubelskiego świadczenia w tym zakresie w ramach umowy z NFZ udzielają tylko dwa szpitale - Instytut Medycyny Wsi oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy al. Kraśnickiej w Lublinie.

Jak jednak tłumaczy, pacjenci wymagający takiej opieki są leczeni w ramach innych oddziałów jak np. chorób wewnętrznych czy endokrynologii. Nie ma też chętnych na zakontraktowanie takich świadczeń. Powód jest taki sam jak w przypadku specjalności dziecięcych – brak specjalistów.

W przypadku poradni neurochirurgicznej sytuacja wygląda podobnie. – Od 1 lipca 2017 roku świadczenia realizują 2 szpitale: SPSK 4 w Lublinie i Szpital „Papieski” w Zamościu. 1 Szpital Wojskowy w Lublinie z uwagi na problemy kadrowe rozwiązał umowę na te świadczenia – mówi Bartoszek.