Pogoda na sobotę i niedzielę. Kiedy przestanie padać śnieg?

Synoptycy IMGW przewidują w sobotę zachmurzenie duże i miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -5 do -4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h.

W nocy śnieg ma padać głównie na południu województwa lubelskiego. Będzie znacznie zimniej, nawet do -11 st. C.

Słabe opady śniegu w południowej części regionu przewidywane są także w niedzielę. Temperatura minimalna do -6 st. C. Będzie też wiało, w porywach do 55 km/h.

Słabe opady śniegu przewidywane są jeszcze w poniedziałek. Dodatnie temperatury według prognoz IMGW mają do nas wrócić dopiero w okolicy środy.