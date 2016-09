Poseł Kukiza chce audytów gmin w woj. lubelskim

Na razie pytania zostały przesłane do ponad 90 gmin na terenie okręgu wyborczego nr 6 (fot. materiały prasowe Kukiz 15)

– Wysłaliśmy wnioski o dostęp do informacji publicznej, zawierające 18 pytań. Dotyczą one kwestii finansowych. Chcemy zebrać te dane i przedstawić obywatelom. Na tej podstawie mieszkańcy będą mogli porównać swoją gminę z innymi. Ciekawą korelacją może być na przykład związek pomiędzy wysokością podatków, a wynagrodzeniami władz gmin – mówi Jakub Kulesza, poseł klubu Kukiz’15. – To pierwszy etap. W kolejnych będziemy chcieli zapytać o kwestie gospodarcze i społeczne – zapowiada.

Na przesłanie odpowiedzi samorządy mają dwa tygodnie. Działacze Kukiz’15 przewidują, że dokument uda im się opracować w ciągu miesiąca.

Na razie pytania zostały przesłane do ponad 90 gmin na terenie okręgu wyborczego nr 6, obejmującego zachodnią część województwa. Jak zapowiada Kulesza, podobne działania mają podjąć politycy ugrupowania w okręgu nr 7.