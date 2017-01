Powietrze już lepsze, choć normy nadal przekroczone

Choć normy zanieczyszczenia powietrza w Lublinie wciąż są przekraczane, to jego jakość ulega poprawie. O godz. 17 stężenie pyłu PM10 w stolicy województwa wynosiło 78,7 mikrogramów na metr sześcienny. Dopuszczalna norma średniodobowa to 50 mikrogramów.

– Patrząc na dane z wykresów wygląda na to, że w ostatniej dobie nie zostanie ona przekroczona. Na pewno nie dojdzie u nas do sytuacji smogowych, jak w Warszawie czy Łodzi – mówi Arkadiusz Iwaniuk, zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jak dodaje, cały czas warto monitorować stan powietrza, ale w tej chwili nie ma podstaw do tego, aby odradzać wychodzenie z domu, jak miało to miejsce w kilku polskich miastach. – Spacery są zalecane – przyznaje Iwaniuk.

Poziom zanieczyszczeń można sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl.