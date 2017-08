Powstaną centra zdrowia psychicznego. Lubelski szpital wejdzie do programu?

Jak tłumaczy NFZ, placówki, które zostaną objęte pilotażem mają zapewnić kompleksową opiekę psychiatryczną dla osób dorosłych zamieszkujących na obszarze ich działania (od 50 do około 200 tysięcy mieszkańców).

– W ramach centrum musi funkcjonować co najmniej pięć form opieki: doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej – mówi Magdalena Szefernaker z NFZ. – Zakładając, że rolę opieki doraźnej może spełniać izba przyjęć oddziału całodobowego, do zgłoszenia udziału w pilotażu niezbędne jest dysponowanie co najmniej trzema formami opieki spośród pozostałych czterech czyli ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej.

Magdalena Szefernaker dodaje, że opieka ambulatoryjna, środowiskowa i dzienna muszą być realizowane na terenie działania centrum. Poza nim może być zlokalizowana tylko opieka szpitalna.

Centra zdrowia psychicznego mają zapewnić opiekę koordynowaną nad pacjentem psychiatrycznym w całości: od szpitala po opiekę domową. Ponadto odpowiadają za opracowanie i koordynację realizacji indywidualnego planu leczenia pacjentów, dokumentowanie udzielonych świadczeń oraz wskaźników jakości opieki i wyników programu pilotażowego.

– Jesteśmy zainteresowani udziałem w tym pilotażu. Za takimi programami zawsze idą środki finansowe między innymi na programy lekowe czy terapeutyczne. Oznacza to więc dużą korzyść dla pacjentów – mówi Jeremi Karwowski, rzecznik Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. – Mielibyśmy status centrum referencyjnego, czyli wzorca dla innych ośrodków jak organizować takie leczenie. Poza tym w strukturze naszego szpitala jest zapisane centrum zdrowia psychicznego, bo już wcześniej były pomysły utworzenia takiego systemu. Nasze oddziały są więc do tego dostosowane.