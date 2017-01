Praca w sklepie IKEA w Lublinie: Ruszyła rekrutacja pracowników. Ile można zarobić?

Rekrutacja do sklepu prowadzona będzie w miejscu o nazwie „IKEA Spotkajmy się” przy ul. Krakowskie Przedmieściu 55 (II piętro). – To przestrzeń stworzona specjalnie do celów rekrutacji, miejsce przyjemne, zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować stres związany z rozmową kwalifikacyjną – wyjaśnia Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. –W „IKEA Spotkajmy się” będą odbywały się również warsztaty i szkolenia, a także spotkania Rady Sąsiedzkiej „Projektu w sąsiedztwie”.

Praca w IKEA: Barista poszukiwany

Jest także praca dla pracownika „kawiarni kreatywnej przestrzeni relaksu” tworzonej dla marki Ikea. Sklep Ikea powstaje przy Al. Spółdzielczości Pracy (otwarcie jest planowane na trzeci kwartał 2017 r.), ale z produktami firmy i ofertami pracy będzie można zapoznać się też przy Krakowskim Przedmieściu. Jak zapowiada dyrektor lubelskiego sklepu IKEA Monika Kosińska, powstaje tu przestrzeń do wspólnych spotkań pracowników IKEA z osobami zainteresowanymi pracą.

– Będziemy do dyspozycji, gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania – mówi. Miejsce otwarte będzie 7 dni w tygodniu. Aktualnie poszukiwany jest pracownik kawiarni. Jak czytamy w ogłoszeniu, powinna być to osoba energiczna i pozytywna, otwarta i łatwo nawiązująca kontakt z nowo poznanymi ludźmi, zaangażowana i wychodząca z inicjatywą, która wiesz wszystko lub chętnie się dowie o Szwecji i Skandynawii. Osoby starające się o posadę powinny mieć aktualną książeczkę sanepidowską, umiejętność lub chęć nauczenia się obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Do jej obowiązków należeć podawanie kawy i ciastek, rozmawianie z klientami i dbanie o to, by czuli się oni dobrze. Praca w systemie zmianowym. CV (do końca stycznia) należy wysyłać na adres praca@awcg.pl. W tytule maila trzeba wpisać: Lublin, PRACOWNIK KAWIARNI. am