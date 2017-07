Prezydent zapowiada weto dla dwóch ustaw o sądach, ale manifestacje się nie kończą

– Na pewno dziś spotykamy się o 21 pod Sądem Okręgowym w Lublinie. Do wieczora będziemy wiedzieć co dalej, ale prawdopodobnie nie będziemy przerywać protestów i będziemy domagać się potrójnego weta. Zapowiedź zawetowania dwóch ustaw to nasz mały sukces i duża ulga, ale na razie są to tylko słowa. Dopóki nie zostanie to opublikowane w urzędowych pismach, podchodzimy do tego z nieufnością – mówi Bartosz Sierpniowski, członek zarządu głównego Komitetu Obrony Demokracji i wiceprzewodniczący jego lubelskich struktur.

Na dzisiaj protesty zapowiadano oprócz Lublina także w innych miastach regionu: Biała Podlaska, Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Puławy, Radzyń Podlaski, Świdnik i Zamość.