Przebudowa wiaduktu kolejowego w Lublinie. Będą ogromne utrudnienia w ruchu

Ciężkie miesiące czekają kierowców korzystających z ul. Diamentowej, gdzie we wtorek mają się zacząć przygotowania do przebudowy wiaduktu kolejowego. Prace potrwają do jesieni i – co gorsza – zbiegną się w czasie z przebudową skrzyżowania z ul. Krochmalną.

Problemy z przejazdem Diamentową w rejonie wiaduktu zaczną się we wtorek o godzinie 8 rano. Takie są zapowiedzi ze strony wykonawców.

– Zostaną wprowadzone zawężenia obu jezdni poprzez zajęcie lewych pasów ruchu – informuje Mariusz Szymański z firmy iKOM odpowiedzialnej za zorganizowanie ruchu w rejonie robót. Najpierw budowane tu będą tymczasowe drogi łączące obie jezdnie ul. Diamentowej. – Prace potrwają około tygodnia – dodaje Szymański.

Ale potem będzie gorzej. – Na około tydzień z ruchu wyłączona będzie jezdnia prowadząca od ul. Krochmalnej w stronę ul. Wrotkowskiej. Wówczas ruch obustronny zostanie przeniesiony na sąsiednią jezdnię – zapowiada Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Odwrotnie będzie, gdy dla ruchu zamknięta zostanie jezdnia prowadząca z Wrotkowa w kierunku ul. Krochmalnej. Również tu roboty potrwają około tygodnia.

Później obie jezdnie będą otwarte dla ruchu, ale miejsca będzie bardzo mało. Na każdej jezdni zamiast trzech pasów ruchu dostępny będzie tylko jeden. Będziemy musieli się do tego przyzwyczaić na kilka miesięcy. Zresztą, nie tylko do tego.

Prawie pewne jest, że znacznie zwiększy się ruch ciężarówek na Krochmalnej. Dlaczego? Pod odnawiany wiadukt nie będą wpuszczane pojazdy o wysokości ponad 3,5 metra. Jest więc prawdopodobne, że trafią na Krochmalną.

Ograniczenia wprowadzone pod wiaduktem nie powinny wpłynąć na trasy autobusów i trolejbusów. Takie są ustalenia ze spotkania służb odpowiedzialnych za komunikację miejską i wykonawcy robót. – Zostały poczynione uzgodnienia na temat utrzymania ruchu autobusowego jak i trolejbusowego – zapewnia Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego. Można się za to spodziewać dużych opóźnień w kursowaniu.

To wszystko to jeszcze nic, w porównaniu z utrudnieniami, które mogą się rozpocząć już w lutym. Chodzi o przebudowę skrzyżowania ul. Krochmalnej z Diamentową, gdzie budowane mają być nowe wiadukty drogowe nad rondem z sygnalizacją świetlną. Harmonogram tych prac nie został jeszcze ustalony, ale wiadomo już, że roboty mogą tu potrwać nawet do maja przyszłego roku. Zaczynające się we wtorek prace przy wiadukcie kolejowym potrwają krócej, najprawdopodobniej do listopada bieżącego roku.