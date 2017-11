Przedwyborczy maraton w PO. "Platforma nie jest ani Żuka, ani Grabczuka"

– Chcemy budować silną Platformę, ale też otwartą na inicjatywy naszych członków i mieszkańców naszych miast, szczególnie ludzi młodych, którym chcemy poświęcić w przyszłorocznych wyborach samorządowych dużo uwagi. Traktujemy naszą misję jako współodpowiedzialność za to, żeby Platforma była oparta na zgodzie i porozumieniu i uzyskała wizerunek partii, która dobrze służy mieszkańcom regionu. Tu jest miejsce dla każdego. Otwieramy nowy rozdział – zapowiada Krzysztof Żuk, który w czwartek zorganizował przedwyborczą konferencję prasową.

Razem z nim wystąpiła na niej m.in. posłanka Joanna Mucha, która kilka dni temu zrezygnowała ze startu w wewnętrznych wyborach, przekazując mu swoje poparcie.

Według nieoficjalnych informacji do takiego ruchu był namawiany także wicemarszałek województwa Krzysztof Grabczuk. Ten jednak nie wycofał swojej kandydatury. Zapowiedział nawet, że w razie wygranej zaproponuje Żukowi funkcję swojego zastępcy. Prezydent Lublina unika podobnej deklaracji. Co więcej, nie kryje zdziwienia tą obietnicą.

– Platforma nie jest ani Żuka, ani Grabczuka. Skład zarządu wybierze Rada Regionu i to ona określi układ funkcji. Poczekajmy na demokratyczne mechanizmy – mówi Żuk.

Także w czwartek z dziennikarzami spotkał się ustępujący szef lubelskich struktur PO Włodzimierz Karpiński. Były minister skarbu nie zdecydował się ubiegać o reelekcję. – Uznałem, że Krzysztof Żuk będzie najlepszym kandydatem na to stanowisko – tłumaczy powody swojej decyzji. To właśnie on oficjalnie zgłosił kandydaturę Żuka na funkcję przewodniczącego.

Wybory nowych władz PO odbędą się w sobotę i mają przypominać wybory powszechne. Głosować będą mogli wszyscy członkowie partii, którzy opłacili składki członkowskie. Chodzi o ok. 800–900 osób. Lokale wyborcze będą zlokalizowane w większości miast powiatowych i mają być czynne w godz. 10–18. Poza przewodniczącym regionu, partyjni działacze wybiorą szefów struktur w poszczególnych powiatach.