Przewodniczący RM: będzie uchwała zaskarżająca zarządzenie wojewody o wygaszeniu mandatu Żuka

"Z wielkim rozczarowaniem przyjąłem informację o wydaniu przez wojewodę lubelskiego zarządzenia zastępczego o wygaszeniu mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Uznaję to za polityczny manifest wojewody, a nie decyzję, którą podjęto po merytorycznej ocenie sytuacji.

Rozumiem mechanizmy, jakimi rządzi się polityka, ale nie mogę pogodzić się z tym, że skutkiem tego będzie wprowadzenie zamieszania w samorządzie naszego miasta, które z pewnością nie będzie służyło mieszkańcom. W związku z tą sytuacją zamierzam wspólnie z radnymi Wspólnego Lublina i Platformy Obywatelskiej przygotować projekt uchwały zaskarżającej zarządzenie zastępcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zwrócę się również o poparcie tego projektu do radnych klubu PiS, aczkolwiek ostatnie miesiące nie napawają optymizmem co do realności takiego scenariusza. Projekt uchwały zaskarżającej mógłby być głosowany na najbliższej sesji plenarnej Rady Miasta tj. 2 marca br." - napisał Piotr Kowalczyk.

W poniedziałek wojewoda lubelski ogłosił, że wygasił mandat prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.