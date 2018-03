Radni: To rondo ma być czy plac?

Radni PiS mają wątpliwości co do tego, jak nazwać miejsce w pobliżu działającego na Wrotkowie kościoła pw. św. Jana Pawła II

Prezydent chce, by było to rondo Światowych Dni Młodzieży 2016 i nad tą nazwą miała głosować w czwartek Rada Miasta.

Do głosowania nie doszło, bo projekt nie miał wszystkich wymaganych opinii. A opozycyjni radni zasugerowali, by nazwać to miejsce „placem”, a nie „rondem”.

– To, że samochody jeżdżą wokoło, nie sprawia, że to rondo – tłumaczył na wczorajszym posiedzeniu Tomasz Pitucha, szef opozycyjnego klubu PiS. – Plac to jest miejsce, gdzie nie ma ruchu, a to jest rondo nawrotowe – przekonywał radny Leszek Daniewski (PO), za którym wstawił się przewodniczący Rady Miasta, Piotr Kowalczyk (Wspólny Lublin): – Przypomnę, że pl. Zamkowy również jest miejscem, po którym samochody się poruszają – zauważył Kowalczyk.

Pomysł ma być poddany pod głosowanie w kwietniu.