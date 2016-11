Ratusz nie chce malować parkingów na niebiesko. "To oszpeciłoby zabytkowe centrum"

Władze miasta liczą na to, że uda im się uniknąć malowania na niebiesko miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. – To oszpeciłoby zabytkowe centrum – tłumaczą urzędnicy. I liczą na to, że minister zmieni swój przepis, a samorządy unikną pstrokacizny

Brak niebieskich prostokątów wypomniał miastu Lubelski Urząd Wojewódzki, który kontrolował Strefę Płatnego Parkowania. – Stwierdzono brak oznakowania barwą niebieską miejsca parkingowego wyznaczonego dla osoby niepełnosprawnej na wszystkich kontrolowanych ulicach w strefie – czytamy w pokontrolnym piśmie do władz miasta.

Tego, by miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, tzw. koperty miały nawierzchnię pomalowaną na kolor niebieski wymaga rozporządzenie wydane w lipcu zeszłego roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Bijące po oczach oznakowanie ma m.in. ukrócić tłumaczenia kierowców, że nie wiedzieli, że zajmują miejsce dla niepełnosprawnych.

Z tym, że taki przepis istnieje, Ratusz nawet nie próbuje dyskutować. Nie zgadza się za to z samym przepisem. – Stosowanie barwy niebieskiej dla miejsc do parkowania szczególnie w śródmiejskiej i zabytkowej części miasta wpływa negatywnie na jego wygląd – stwierdza Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Ale nie tylko władze Lublina nie są zachwycone obowiązkiem malowania miejsc parkingowych na niebiesko. O zmianę prawa apelowała do ministerstwa m.in. Częstochowa. Z kolei władze Elbląga nawet chciały takie malowanie zlecić, ale nie pozwolił na to konserwator zabytków. – Tak, udało się to zablokować – mówi nam Andrzej Kaliczyński, zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie. – Naszą decyzję podtrzymało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dodaje. Ministerstwo jest tu instancją odwoławczą. Sprawa może jednak trafić jeszcze do sądu.

Jeszcze ciekawiej jest w Bydgoszczy, gdzie wiceprezydentem miasta jest była minister infrastruktury, której podpis widnieje pod budzącym kontrowersje rozporządzeniem. I chociaż w jej rozporządzeniu wyraźnie jest napisane, że „stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej”, to w Bydgoszczy malowane są tylko... niebieskie obwódki.

Lublin na razie gra na zwłokę. – Zgodnie z rozporządzeniem Zarząd Dróg i Mostów zobowiązany jest do oznakowania miejsc postojowych do 30 czerwca przyszłego roku – podkreśla Kieliszek. – Do tego czasu wstrzymujemy się z malowaniem tych miejsc. Jeśli minister mimo wszystko podtrzyma zapisy rozporządzenia, takie oznakowanie będzie wykonane.