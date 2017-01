Ruszy budowa kolejnego odcinka S17 do Warszawy. Plany drogowców na 2017 rok

Otwarcie zachodniej obwodnicy Lublina, rozpoczęcie budowy ekspresówki łączącej węzeł Kurów Zachód na S17 z mostem na Wiśle w Puławach, rozstrzygnięcie przetargów na kolejne odcinki trasy do Warszawy – to najważniejsze wydarzenia drogowe w minionym roku na drogach krajowych. W 2017 drogowcy nie planują zwalniać tempa.

Oddanie do użytkowania zachodniej obwodnicy Lublina odczuły czujniki monitorujące ruch pomiędzy węzłami Lublin Sławinek i Lublin Czechów. W piątek, 25 listopada, zarejestrowały ok. 13,8 tys. We wtorek, 13 grudnia, było to już 18,3 tys., a w piątek ok. 19,5 tys. pojazdów. To o ponad 40 proc. więcej. Wcześniej przez północną część obwodnicy przejeżdżało ok. 1120-1400 ciężarówek, a po oddaniu zachodniej części od 1650 do 1900.

Teraz, korzystając z obwodnicy Lublina, potrzebują ok. 16 minut. Oszczędzając nie tylko czas, ale również paliwo. Kierowcy aut osobowych na przejechanie 22 km pomiędzy węzłami Lublin Rudnik i Lublin Węglin potrzebują ok. 11 minut.

– Oddanie tej drogi do użytku pozwoliło wyprowadzić ruch tranzytowy z Lublina. Kierowcy podróżujący z północnej części kraju na południe nie muszą już tracić czasu na ulicach miasta. Ciężarówki jadące dotychczasową drogą krajową nr 19, potrzebowały co najmniej pół godziny, a częściej zdecydowanie więcej, aby przejechać przez zatłoczone miasto – mówi Nalewajko.

Wielu kierowców czeka na trasę szybkiego ruchu z Lublina do Warszawy. Ekspresówką do stolicy pomkniemy w 2019 r.

Ekspresówką do stolicy

Wiosną 2017 roku rozpoczną się natomiast prace przy budowie S17 od węzła Kurów Zachód w kierunku Warszawy. – Na pierwszy z odcinków, pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód, uzyskaliśmy już decyzję ZRID. W styczniu 2017 roku spodziewamy się kolejnych trzech – dodaje rzecznik.

Jedna jest w gestii wojewody lubelskiego, chodzi o odcinek Skrudki do granicy województw, a dwie przez mazowieckiego: Garwolin-Gończyce i Gończyce-granica województw.

Wojewoda mazowiecki rozpatruje też wniosek o ZRID na odcinek od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina, a wykonawca dwóch kolejnych odcinków (od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli oraz obwodnicy Kołbieli) pracuje nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków.

W drugiej połowie roku prace będą prowadzone na ponad 95 kilometrach przyszłej S17.

38 kilometrów po remontach

Na blisko 38 kilometrach dróg krajowych pojawiła się nowa nawierzchnia. Chodzi o tzw. nakładki na całej szerokości drogi. Prace prowadzono na drogach krajowych nr 12, 17, 19, 48, 63, 74 i 82. Łączny koszt to ok. 25 mln zł. Nakładki wykonywano na krótkich, najbardziej zdegradowanych odcinkach.

– Najwięcej nakładek wykonaliśmy na DK 74, na dwunastu odcinkach o łącznej długości blisko 18 kilometrów. W siedmiu miejscach na DK19, łącznie blisko 6 km, w sześciu na DK17, ok. 4 km – wylicza rzecznik.

Ma być bezpieczniej

2016 rok GDDKiA w Lublinie wykorzystała na przygotowania do realizacji czternastu zadań związanych z Programem Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

– Trzy z nich będą realizowane w trybie projektuj i buduj. W tych przypadkach są już wyłonienie wykonawcy – mówi Nalewajko.

Chodzi o budowę 3-kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK2 z kładką nad DK19 łączącego Żabce z Międzyrzecem Podlaskim. Wartość tego zadania to ok. 5 mln zł. Kolejny ciąg pieszo-rowerowy powstanie w Nowym Chojnie wzdłuż DK12, ok 2,1 km za ok. 2 mln zł. Drogowcy zbudują chodnik wzdłuż DK63, pomiędzy miejscowościami Klębów i Stok o długości 2 km za 1,4 mln zł.

Dla pozostałych jedenastu opracowywana jest dokumentacja, a w 2017 roku zostaną zrealizowane w terenie. Ciągi pieszo-rowerowe powstaną wzdłuż DK12 od Brzeziczek do Kolonii Struża (3,7 km) oraz wzdłuż DK63 w Łukowie (1,1 km). Chodniki powstaną wzdłuż: DK2 w Kaliłowie (0,3 km), DK19 w Turowie (0,6 km), DK74 w Horyszowie (0,35 km), Krzemieniu (0,3 km) i Zofiance (0,6 km),a także przy DK76 w Kolonii Jamielnik (0,6 km).

W Łukowie przy DK76 powstanie kładka dla pieszych, w Płoskiem pod Zamościem powstanie lewoskręt na skrzyżowaniu z drogą powiatową wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych i przejściem dla pieszych. Natomiast w Kołaczach przy DK82 oprócz chodnika powstanie zatoka autobusowa i przejście dla pieszych wraz z doświetleniem.

Plany na 2017 r.

Kolejne plany na 2017 rok to wyłonienie wykonawców drogi ekspresowej S19 od Lublina do granicy z województwem podkarpackim oraz obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17.

Będą również przygotowywane przebudowy istniejących dróg krajowych, których realizację przewidziano w następnych latach. Jeszcze w 2017 roku powinna rozpocząć się przebudowa blisko 11-kilometrowego odcinka DK48 od Krępy do skrzyżowania z S19 koło Kocka.

Plany na 2018 r.

Na 2018 rok zaplanowano rozpoczęcie przebudowy kolejnych dróg: DK17 od Zamościa do Łabuń (5,5 km), DK63 od Łukowa do granicy z woj. mazowieckim (11,4 km), DK74 pomiędzy Jarosławcem i Miączynem (4,3 km) oraz od Frampola do Gorajca (ok. 7,4 km).

Plany na 2019 r.

W 2019 roku zaplanowano początek przebudowy dalszego odcinka od Gorajca do Szczebrzeszyna, a po opracowaniu dokumentacji także nowego przebiegu DK74 na wysokości Gorajca.



Rok 2016 na drogach krajowych

10 km oddanych do użytkowania dróg ekspresowych

12 km dróg ekspresowych w budowie

13 km dróg ekspresowych z wydaną decyzją ZRID

20 km dróg ekspresowych w trakcie uzyskiwania ZRID

85 km dróg ekspresowych w przetargu

38 km dróg z nową nawierzchnią

6 wyremontowanych mostów i przepustów