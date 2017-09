Są pieniądze z ministerstwa na dwie inwestycje sportowe w woj. lubelskim

Podzamojska gmina dostała dotację w ramach tegorocznej edycji programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej. Tyszowce otrzymają 347 tys. zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na budowę dwóch bieżni (okólnej o długości 200 m i prostej liczącej 103 m), skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, trawiastego boiska i siłowni zewnętrznej. Powstaną one na terenie tamtejszego zespołu szkół.

– Mamy tam już boiska do piłki ręcznej i siatkówki. Ta inwestycja będzie dopełnieniem całego kompleksu sportowego. Takiej infrastruktury nam brakowało – mówi Mariusz Zając, burmistrz Tyszowiec.

Całość prac ma kosztować 695 tys. zł. Rozpoczną się one w styczniu przyszłego roku i potrwają do jesieni.

Aż 2,9 mln zł otrzyma natomiast Katolicki Uniwersytet Lubelski z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Chodzi o realizowaną od końca ubiegłego roku budowę obiektów sportowych na terenie kampusu na Poczekajce. Powstaje tam hala do tenisa ziemnego z czterema kortami, zadaszone boisko wielofunkcyjne oraz budynek obsługi z dwoma kortami do gry w squasha. – Budowę planujemy zakończyć jeszcze tej jesieni. Obecny stan zaawansowania prac to ok. 75 proc. – informuje Katarzyna Bojko z biura prasowego uczelni.

Całkowity koszt inwestycji to niemal 7,2 mln zł. Dofinansowanie z ministerstwa pokryje 40 proc. tej kwoty.