Lublin: Samochód prawie potrącił pieszą, policjanci nie zareagowali? KWP: sprawdzimy to

Na filmiku widać sytuację na przejściu dla pieszych niedaleko Politechniki Lubelskiej. Radiowóz jadący od strony Śródmieścia zatrzymuje się żeby przepuścić pieszych. Nie robi tego jednak jadący od strony ul. Zana citroen. Wydaje się, że kierujący dostrzega pieszych dopiero w ostatniej chwili, ale na wyhamowanie jest już za późno, dlatego lekko odbija w lewo, żeby nie potrącić kobiety znajdującej się po prawej stronie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Według autora filmu wina osoby kierującej citroenem jest ewidentna. Zwraca jednak uwagę na inną rzecz. Liczył na reakcję policjantów siedzących w radiowozie stojącym przed przejściem, jednak jak pisze, nie doczekał się jej. Funkcjonariusze mieli tylko popatrzeć po sobie i odjechać.

Lubelscy policjanci obiecują przyjrzeć się zdarzeniu i sprawdzić, czy doszło tu do złamania przepisów ruchu drogowego. – Musimy ustalić też jaki to był patrol, czy rzeczywiście nie zareagował i nie zatrzymał później kierowcy do kontroli. A jeśli tego nie zrobił, to dlaczego – zapowiada podkom. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej policji w Lublinie.

Wideo: sandwormish1