Skansen nie chce mikroapartamentów w sąsiedztwie. "Budynek zasłoni zabytkowy wiatrak"

Oprotestowana inwestycja to budynek z 41 niewielkimi lokalami. Te najmniejsze będą mieć tylko 12 mkw. powierzchni, a mimo to ma się w nich znaleźć także aneks kuchenny i łazienka. Emocje rozpala jednak nie to, co będzie w środku, ale sama lokalizacja obiektu. Budynek ma stanąć przy al. Warszawskiej obok skansenu.

Stowarzyszenie przyjaciół skansenu oficjalnie wystąpiło do władz miasta o wstrzymanie budowy. Ratusz wyklucza taką decyzję i podkreśla, że inwestycja, formalnie traktowana jako hostel, jest zgodna z planem zagospodarowania terenu, czyli uchwalonym przez Radę Miasta dokumentem określającym przeznaczenie nieruchomości.

– Plan z 2002 r. zakłada w tym miejscu lokalizację usług komercyjnych – podkreśla Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. – W lipcu 2016 r. zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania, zostało wydane pozwolenie na budowę hostelu.

Urząd Miasta podkreśla, że inwestor chciał początkowo stawiać większy obiekt, ale został zmuszony do okrojenia projektu. – Początkowo wskazywał we wniosku realizację wyższego budynku, natomiast po wykonanych analizach wysokości został wezwany do złożenia wersji zakładającej budowę budynku niższego o jedną kondygnację – tłumaczy Krzyżanowska. – Projektant wystąpił do miejskiego konserwatora zabytków, który dopuścił realizację obiektu we wskazanej lokalizacji.