Sklepowy monitoring nagrał dwóch mężczyzn. Co robili w przymierzalni?

Do kradzieży doszło w styczniu w jednym ze sklepów w galerii handlowej przy al. Witosa w Lublinie.

Na zabezpieczonym przez policjantów nagraniu z monitoringu widać dwóch młodych mężczyzn. Obaj biorą kilka rzeczy i wchodzą do przymierzalni. Tam usuwają zabezpieczenia z części ubrań i wkładają je na siebie. Pozostałe rzeczy oddają, a zdjęte zabezpieczenia wkładają do buta wystawionego do sprzedaży. Po wszystkim spokojnie wychodzą ze sklepu.

Policjanci proszą o pomoc osoby, które rozpoznają mężczyzn. Informację można przekazać telefonicznie i anonimowo pod nr tel. (81) 535 46-61 lub bezpośrednio zgłaszając się do oficera dyżurnego Komisariatu VI Policji w Lublinie.