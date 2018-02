Student lubelskiej uczelni chciał się zabić przez oblane egzaminy? Próbował kupić broń

Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął właśnie do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód. 24-letni student czeka na rozpoczęcie procesu za kratami. To pochodzący z Pakistanu obywatel Norwegii. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Naukę opłacał ze stypendium przyznanego przez rząd Norwegii.

Shoaib H. został zatrzymany na początku września ubiegłego roku po tym, jak próbował kupić broń palną bez zezwolenia. Szukał na ten temat informacji w internecie. Interesował się również kursami strzeleckimi oraz strzelnicami w Lublinie.

Dwa dni przed zatrzymaniem wypłacił z bankomatu 2 tys. zł. Poszedł do sklepu z bronią przy ul. Mickiewicza i poprosił po angielsku o „free gun”. Sprzedawca odmówił mu jednak sprzedaży broni bez pozwolenia.

Shoaib A. nie przejął się niepowodzeniem i dzień później ponownie wybrał się na zakupy. Wypłacił kolejne 2 tys. zł i tym razem pojechał do sklepu przy ul. Dworskiej. Sprzedawca wytłumaczył mu jednak, jakie procedury musi przejść, by legalnie kupić pistolet. Student oświadczył wówczas, że „nie jest zainteresowany komplikacjami”. Chciał zapłacić za broń kilka razy więcej niż kosztowała w sklepie. Ekspedient ponownie odmówił, po czym zawiadomił policjantów.

Następnego dnia do mieszkania studenta przy ul. Lubartowskiej weszli antyterroryści. Shoaib A. nie stawiał oporu. W mieszkaniu nie znaleziono broni palnej, ani żadnych niebezpiecznych materiałów. Jednak po sprawdzeniu komputera okazało się, że 24-latek szukał informacji na temat możliwości zakupu „broni bez zezwolenia”.

Shoaib A. trafił do aresztu. Zapewniał, że nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Planował natomiast samobójstwo. Skłoniły go do tego niezaliczone egzaminy na uczelni. Z wyjaśnień studenta wynikało, że w jego kulturze samobójstwo jest niedopuszczalne, wymyślił więc, że się zastrzeli. Rodzina mogłaby wówczas mówić, że został zamordowany. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.