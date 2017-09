Studiują polonistykę na chińskim uniwersytecie. Dzięki KUL

Pierwszym lubelskim wykładowcą na chińskiej polonistyce jest prof. Wojciech Kruszewski z Instytutu Filologii Polskiej KUL. W inauguracyjnych zajęciach na polonistyce wziął udział rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński. Życzył studentom sukcesów w nauce oraz pogratulował wyboru kierunku studiów.

Rektor KUL uczestniczył także w inauguracji nowego roku akademickiego na XISU, która odbyła się wczoraj. Był jedynym zagranicznym gościem, który zabrał głos podczas tej uroczystości. Oprócz życzeń na nowy rok akademicki nawiązał do podpisanego w czerwcu porozumienia między uczelniami, które obok wsparcia w zakresie organizacji i rozwoju na XISU filologii polskiej obejmie również wymianę studentów i pracowników naukowo-badawczych. Wyraził także nadzieję, że nawiązana współpraca będzie się rozwijała i obejmie także inne dyscypliny naukowe.

Xi’an to położony w środkowych Chinach ośrodek uznawany za jedno z najważniejszych historycznie miast Chin. W jego pobliżu odkryto jeden z najsłynniejszych chińskich zabytków – Terakotową Armię. Założony w 1952 r. XISU specjalizuje się w nauczaniu języków obcych i obecnie kształci ponad 24 tys. studentów. Prowadzi studia m.in. z filologii angielskiej, japońskiej, niemieckiej czy rosyjskiej. Teraz dołączyła do nich również polonistyka. XISU współpracuje w uniwersytetami we Francji, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.