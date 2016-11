Szpital bliżej rzeki. Jak się zmieni SPSK nr 1 w Lublinie?

Konkurs dotyczy największej części inwestycji, która będzie prowadzona przy ul. Staszica 11 i 16.

Przypomnijmy, że gdy jesienią ub. r. dyrekcja placówki pokazała wizualizacje obiektu po rozbudowie, wzbudziło to ogromne kontrowersje. Wynikało z nich, że inwestycja wiązałaby się z wycięciem kilkudziesięciu drzew i zniszczeniem doliny Czechówki. Sprawą zainteresowała się wówczas m.in. działająca przy prezydencie miasta Rada Kultury Przestrzeni. Dopytywana o to dyrekcja szpitala przyznała w końcu, że to były tylko wstępne plany.

Również lubelski oddział Stowarzyszenia Architektów RP zapewniał, że rozbudowa nie zniszczy doliny rzeki. Nie będzie też wycinki drzew rosnących bezpośrednio przy Czechówce.

W tym momencie trwają prace u zbiegu ulic 3 Maja i Radziwiłłowskiej. Powstaje tam nowoczesny budynek, w którym znajdą się m.in. Zakłady Radioterapii i Chemioterapii (na zdjęciu).

Na ukończenie prac w tym miejscu firma Strabag ma 20 miesięcy. – Powstanie obiekt trzykondygnacyjny o pow. ponad 4 tysięcy metrów kwadratowych. Ponadto remontowi lub wyburzeniu poddane zostaną pozostałe budynki znajdujące się na tej działce – informuje Anna Guzowska, rzeczniczka SPSK1 w Lublinie. – Nowy obiekt umożliwi leczenie pacjentów z chorobami onkologicznymi zgodnie z najlepszymi standardami. Zapewni również kształcenie kadr medycznych w nowoczesnych warunkach.

Poradnie dermatologiczne, które dotychczas funkcjonowały przy ul. Radziwiłłowskiej, zostały przeniesione do Zespołu Poradni Specjalistycznych i POZ przy ul. Langiewicza 6A (III piętro).

To pierwszy etap wieloletniej inwestycji, która ma zakończyć się w 2022 roku. Po zakończeniu prac u zbiegu Radziwiłłowskiej i 3 Maja zacznie się rozbudowa szpitala od strony północno-wschodniej. Do obiektów dobudowanych do zespołu klinik przy ul. Staszica zostaną przeniesione jednostki zabiegowe, które obecnie mieszczą się w dawnym klasztorze.

Szpital doczeka się także lądowiska dla helikopterów od strony al. Solidarności, a Klinika Chorób Zakaźnych zostanie dostosowana do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem Ebola. Baza kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku przy ul. Staszica ma zostać powiększona, co umożliwi pobyty pacjentów dziennych i jednodniowych w trakcie chemioterapii.