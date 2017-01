Szpital neuropsychiatryczny: Szykują inwestycje i wygaszają oddział nerwic

– Chodzi o powierzchnię ok. 3 tysięcy mkw. i kwotę ok. 8 mln zł. Szpitala nigdy nie byłoby stać na taką inwestycję. A przypadku tego projektu ubiegamy się o dofinansowanie na poziomie 90 proc. Decyzję poznamy za ok. 2-3 miesiące.

Unowocześnianie infrastruktury jest częścią większej reorganizacji, którą planuje szpital. – Zmierzamy w stronę psychiatrii środowiskowej i będziemy stopniowo ograniczać całodobową hospitalizację na rzecz dziennego pobytu pacjentów. Powoli wygaszamy oddział nerwic, być może zmiany dotkną także oddział neurologiczny – mówi Karwowski. – Po wyremontowaniu dworku do nowych, lepszych warunków mogłyby zostać przeniesione oddziały, które funkcjonują w innych budynkach szpitala.

Szpital złożył także wniosek o dofinansowanie w ramach projektu transgranicznej współpracy medycznej z Ukrainą.

– Chodzi o współpracę ze szpitalem i fundacją działającymi we Lwowie. Zakłada ona m.in. wspólne stworzenie kampanii społecznej o powrocie do społeczeństwa po leczeniu psychiatrycznym a także rozbudowę infrastruktury szpitalnej - głównie izb przyjęć w obu szpitalach – tłumaczy Karwowski. – W grę mogłoby także wchodzić leczenie pacjentów z Ukrainy w naszym szpitalu. Projekt zakłada też rozwój teleinformatyzacji, co zbiega się z planami naszego szpitala, który przymierza się do świadczenia usług w ramach telemedycyny.

Strona polska i ukraińska ubiegają się wspólnie o 2,5 mln euro. Rozstrzygniecie wniosków zaplanowano na pierwszą połowę tego roku.

Szpital neuropsychiatryczny planuje także budowę nowego pawilonu, w którym miałaby się m.in. znaleźć centralna sterylizatornia i część oddziałów. Koszt tej inwestycji to ponad 20 mln zł. – Na ten cel chcemy z kolei zdobyć środki z projektu kluczowego RPO Województwa Lubelskiego, a decyzję w tej sprawie być może poznamy jeszcze w tym roku – mówi Karwowski.