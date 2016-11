Sąd konkursowy wybierał spośród ośmiu prac. Ich autorami byli architekci z całej Polski. Wygrała warszawska spółka Vamed Polska i to ona zostanie zaproszona do negocjacji dotyczących wykonania właściwego projektu. Zwycięska pracownia dostanie także 60 tys. zł.

– Wszystkie koncepcje były do siebie zbliżone z zewnątrz. W zwycięskiej pracy były jednak najlepsze rozwiązania funkcjonalne jeśli chodzi m.in. o część operacyjną, diagnostyczną i podjazd dla SOR-u – mówi Adam Borowicz, dyrektor SPSK1 w Lublinie. – Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy na projekt budowlany, a potem wykonawczy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace będą mogły ruszyć jesienią przyszłego roku.

Sąd konkursowy, w którym znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, SPSK1 i lubelskiego SARP-u, uzasadnił, że zwycięska koncepcja zawiera „najlepsze rozwiązania programu i układu funkcjonalno-użytkowego szpitala oraz wirydarza poklasztornego”. Koncepcje były oceniane według kryteriów: urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego.

– Teren przy ul. Staszica jest bardzo trudny. Wymagał specjalnego podejścia architektonicznego. Ponadto chodzi tu o wybudowanie szpitala spełniającego standardy współczesne i przyszłe, co też jest wyzwaniem – zaznacza Stanisław Lichota z lubelskiego SARP-u, przewodniczący sądu konkursowego. – To chyba pierwsze takie przedsięwzięcie, które przewiduje taką skalę przekształceń. Chodzi tu m.in. o przywrócenie wartości obiektowi poklasztornemu.

W budynkach przy ul. Staszica działa kilkanaście klinik m.in. ginekologii onkologicznej, chirurgii, chorób wewnętrznych, hematoonkologii. Tak będzie również po przebudowie. Znajdzie się tam też główny blok operacyjny i 10 sal operacyjnych.

– Główne wejście będzie od strony ul. Staszica, a lądowisko dla helikopterów od al. Solidarności. Z przebudową nie wiąże się żadne zagrożenie dla rzeki Czechówki, ani dla drzew, które tam rosną. Wycięte zostaną tylko 2-3 drzewa – zaznacza Borowicz.

– Staraliśmy się o środki na tę inwestycję aż 9 lat i w końcu, rok temu, Rada Ministrów zgodziła się na ich przyznanie. To dla nas bardzo ważne, bo chodzi o historyczną lecznicę, kolebkę lubelskiej medycyny – podkreśla prof. Andrzej Drop, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Drugie miejsce w konkursie zajęła koncepcja Spółdzielni Architektów Pro-Arte z Warszawy (50 tys. zł), a dwa wyróżnienia (po 10 tys. zł) trafiły do: firmy Neon Wojciech Norberciak z Częstochowy i spółki 22Architekci z Warszawy.

Radioterapia i chemioterapia

W tym momencie trwają zaawansowane prace u zbiegu ulic 3 Maja i Radziwiłłowskiej. Ma tam powstać nowoczesny budynek, w którym znajdą się m.in. Zakłady Radioterapii i Chemioterapii. To pierwszy etap wieloletniej inwestycji, która ma zakończyć się w 2022 roku.

Z kolei do obiektów dobudowanych do zespołu klinik przy ul. Staszica zostaną przeniesione jednostki zabiegowe, które obecnie mieszczą się w dawnym klasztorze. Szpital doczeka się także lądowiska dla helikopterów od strony al. Solidarności, a Klinika Chorób Zakaźnych zostanie dostosowana do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem Ebola. Baza kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku przy ul. Staszica ma zostać powiększona.