Szykują wyścig po nasze miliony. Jakie zmiany w budżecie obywatelskim?

Pula pieniędzy do podziału jest taka sama, co ostatnio: 15 mln zł. Większość tej kwoty, dokładnie 9 mln zł, zarezerwowano na projekty małe, których koszt wynosi od 25 tys. do 300 tys. zł. Projekty droższe nawet o złotówkę zaliczane będą do dużych, na które miasto przeznaczy 6 mln zł. Utrzymana zostaje również zasada, że projekt duży może dotyczyć wyłącznie inwestycji i jego wartość nie może przekroczyć kwoty 1,2 mln zł. W obliczeniu kosztów pomóc ma pomysłodawcom cennik, który zostanie opublikowany przez Urząd Miasta.

– Nowością w tym roku jest konieczność dołączenia pisemnej zgody zarządcy terenu, jeżeli projekt zlokalizowany ma zostać np. na terenie szkoły – podkreśla Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w lubelskim Ratuszu.

Nabór pomysłów zacznie się 15 marca i zakończy 15 kwietnia. Projekty będzie można zgłaszać na trzy sposoby: osobiście, przez internet, albo pocztą.

Składając wniosek osobiście, trzeba będzie przyjść do dowolnego Biura Obsługi Mieszkańców (pl. Łokietka 1, Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13/15, Kleeberga 12a, Jagiełły 10, Pocztowa 1 lub Żywnego 8). Wysyłając wniosek pocztą należy go zaadresować do Biura Partycypacji Społecznej (ul. Bernardyńska 3) i pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego.

Zgłaszanie projektu przez internet będzie łatwiejsze niż dotąd. Wystarczy wpisać pomysł na stronie obywatelski.lublin.eu. – Już nie będzie trzeba zanosić go na papierze do Urzędu Miasta – mówi Choroś.

Tydzień po zakończeniu naboru, wszystkie projekty mają zostać przesłane mailem do zaopiniowania radom dzielnic, ale tylko tym, których dany pomysł dotyczy. Opinia rady dzielnicy nie będzie wiążąc. Kluczowy ma być natomiast wynik oceny formalnej, bo na tym etapie odrzucone mają być projekty niezgodne z regulaminem, np. takie, których nie da się zrealizować w jeden rok.

Wyniki oceny formalnej powinny być znane na początku czerwca. Wtedy okaże się, ile projektów dopuszczonych zostanie do głosowania mającego trwać od 23 września do 10 października w wyznaczonych punktach (na kartach papierowych) i przez internet. Głosowanie będzie inne od zeszłorocznego. – Wracamy do systemu, w którym głosujemy na jeden projekt mały i dwa duże – podkreśla Choroś. Tak jak w zeszłym roku, głosować będą mogły nawet noworodki.