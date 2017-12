Zabawa, odpoczynek i zieleń. Tak ma wyglądać Słomiany Rynek w Lublinie

– To swego rodzaju eksperyment. Po raz pierwszy w Lublinie wyłoniono wykonawców koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w trybie konkursu dla organizacji pozarządowych – mówił po ogłoszeniu wyników konkursu Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej ratusza.

– Od czerwca, kiedy znana była kwota na remont, Fundacja Teren Otwarty razem z Lubelską Grupą Badawczą oraz Biurem Partycypacji Społecznej przygotowywały projekt zmian w ścisłej współpracy z mieszkańcami dzielnicy – tłumaczy Paulina Paga, antropolożka kultury pracująca przy projekcie.

– Do tej pory przeprowadziliśmy pięć spotkań, na które zaprosiliśmy mieszkańców, instytucje związane ze Słomianym Rynkiem oraz przedsiębiorców działających na tym terenie. Każdy ma inne potrzeby i dzięki wspólnemu planowaniu chcieliśmy wypracować wizję, która spełni oczekiwania wszystkich, którzy tworzą to miejsce. Nie było łatwo, ale ostatecznie mamy koncepcję, którą możemy przedstawić. Dopuszczamy oczywiście kolejne poprawki – podsumowuje.

Na przedświąteczne spotkaniu z mieszkańcami autorzy projektu pokazali ostateczny plan przebudowy. Nawiązanie do tradycji i zaspokojenie aktualnych potrzeb mieszkańców to główne założenia, jakie miał spełniać nowy Słomiany Rynek - i to się udało. Teren został podzielony na trzy strefy, podobnie jak miało to miejsce w 1954 roku.

Pierwsza i umieszczona najbardziej na zewnątrz to strefa zielona. Pokryta zostanie roślinnością, która oddzieli teren placu od okalających go ulic, powstanie tu również punkt widokowy. Dzisiaj w tym miejscu są pozostałości po zdroju ulicznym – studni, z której wodę w drugiej połowie XIX wieku czerpała cała dzielnica. Studnia zostanie zachowana i otoczona łąką, a teren wokół wyposażony w ławki.

Strefa zielona płynnie przechodzić będzie w drugą w kolejności, strefę przeznaczoną do zabawy. To tutaj wybudowany zostanie nowoczesny plac podzielony na wyspy zabaw, każda o innej powierzchni, np. kamienna, piaskowa, a nawet krąg wodny. Takie rozmieszczenie pozwoli dzieciom na bezpieczną zabawę z dala od ulic i ulicznego hałasu.

Trzecia, największa strefa znajdzie się w centralnej części i przypominać będzie klasyczny park. To tu odpoczniemy spacerując po mini lesie lub rozkładając piknikowe koce na polanie wypoczynkowej. Tutaj również odbywać mają się wszelkie festyny. Do tego celu na skarpie wybudowany zostanie amfiteatr i scena plenerowa. Sam amfiteatr wyposażony ma zostać w dwie sceny – jedną drewnianą, służącą na co dzień i drugą, rozkładaną tylko na czas festynów.

Dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas przeznaczono teren znajdujący się na końcu parku – polana służąca do uprawiania sportu znajdzie się w pobliżu postoju rowerów miejskich. Cały teren zamykać będzie część zielona z punktem widokowym i licznymi miejscami do siedzenia.