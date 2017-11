Digitalizacja kościoła w centrum Lublina. Prace trwają już pół roku [zdjęcia]

Kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej realizuje projekt dotyczący historii zabytku, na który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu, do końca listopada powstanie wirtualny przewodnik.

– Będzie również do dyspozycji stół interaktywny z makietami 3D. Będzie można do kościoła „wejść”, obracać i obejrzeć z każdej strony – mówi ks. Dariusz Marek Bondyra, rektor kościoła rektoralnego. – W ramach projektu została przeprowadzona również digitalizacja całego wnętrza. Aby było to możliwe kościół został dokładnie obfotografowany.

– Prace trwają już pół roku – mówi Rafał Michałowski, właściciel firmy Wniebowzięte. – Trzeba było zarchiwizować m.in. ok. 150 obiektów zabytkowych, które są wpisane do rejestru zabytków. Poza tym powstały też gigapanoramy czyli bardzo szczegółowe zdjęcia wszystkich trzech ołtarzy. Jedna taka gigapanorama składa się z ok. 200 ujęć.

Są też makiety kościoła, ukazujące poszczególne etapy budowy i rozbudowy świątyni – od najstarszej do współczesnej. Makiety zostały wykonane na drukarce 3D. Już rok temu powstały dwie pierwsze, przedstawiającą kościół współczesny i najstarszą budowlę – kaplicę gotycką z 1396 r.

– Taką gotycką budowlę zastał król Władysław Jagiełło, który w 1412 r. postanowił ufundować swoje dziękczynne wotum za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem w postaci kościoła – mówi ks. Bondyra.

Kilka dni temu z Krakowa do Lublina przyjechały ostatnie trzy brakujące makiety, na którym możemy zobaczyć jak wyglądał kościół w XV i XVI w. Wśród nich jest makieta odtwarzająca wygląd kościoła z ok. 1470 r. z przekrojem wnętrza – z widocznym drewnianym sklepieniem i czterema podtrzymującymi je filarami.

– W latach 2011-2012 był kapitalny remont świątyni w związku z obchodzonym wówczas jubileuszem – 600. rocznicą rozpoczęcia budowy tego kościoła – opowiada ks. Bondyra. – W ramach prac remontowych zostały również zlecone i przeprowadzone badania architektoniczne. Były one możliwe dzięki temu, że tynk zarówno wewnątrz kościoła jak i na zewnątrz był zbity. Dotarliśmy do pierwotnego materiału jakim jest czerwona gotycka cegła i biały kamień.

To pozbawienie kościoła tynków pozwoliło zobaczyć jak wyglądał on wcześniej. – Jakie były etapy budowy, przebudowy, co się zmieniało na przestrzeni tych sześciu wieków – dodaje ks. Bondyra. – Te wszystkie wnioski i spostrzeżenia zostały spisane, na ich podstawie można było przygotować makiety.

Dwie makiety – ukazujące XIV-wieczną kaplicę i kościół współczesny będą eksponowane już w grudniu w wieży kościoła, na parterze. Trzy najnowsze będą się znajdować na strychu przy freskach z 1470 r. Teraz są prezentowane przy ołtarzu.