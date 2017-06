"To reklamowy śmietnik". Burza po wpadce Centrum Spotkania Kultur

Reklamy zawisły na kamienicach po parzystej stronie ul. Grodzkiej naprzeciw pl. Po Farze. Jedna promowała trwającą Noc Concept Store’ów, a druga wrześniową operę. Niemal natychmiast w internecie pojawiły się głosy oburzenia.

– Za grosz szacunku dla przestrzeni miejskiej – pisze do naszej redakcji pani Marcela. – Jak można w zabytkowej przestrzeni wieszać gigantyczne siatki reklamowe?! To przechodzi ludzkie pojęcie. Tyle się teraz pisze i mówi o tym, że miasta są wręcz zas*** reklamą, wszędobylska jest baneroza i wizualny śmietnik. Właśnie zrobili to samo z lubelską starówką. Gratulacje. I to jeszcze kiedy! W Noc Kultury, bo dużo ludzi przejdzie więc trzeba się pokazać. Żenada. Hańba i zgroza.

Równie ostre komentarze pojawiły się też na Facebooku. – Tak bardzo mówimy o kulturze, a czasem zwyczajnie nie potrafimy jej zachować. Nawet współtworząc Noc Kultury! – pisze na portalu pan Tomasz. – Co następne? Ulotki zrzucane z helikoptera?

– Zareagowaliśmy bardzo szybko. Siatki zostały zdjęte na wniosek Urzędu Miasta – mówi Ewa Dados-Jabłońska, rzecznik Centrum Spotkania Kultur.