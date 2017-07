Trolejbusem pojedziemy na Czechów. Nowa pętla i trakcja trolejbusowa

Roboty mogą potrwać nawet do sierpnia 2019 roku. To maksymalny termin wyznaczony przez miasto, a firmy, które będą gotowe wykonać prace szybciej, mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ocenie ofert. Termin jest odległy, bo do zrobienia jest bardzo dużo.

• Nowa sieć trolejbusowa będzie przedłużeniem tej, która kończy się dzisiaj obok szpitala przy Chodźki. Trakcja ma być stąd poprowadzona ul. Chodźki, al. Smorawińskiego do ronda Kamińskiego, następnie przez ul. Szeligowskiego i Choiny do granicy Lublina, gdzie powstanie nowa pętla wyposażona w budynek z toaletami, parking (także rowerów) i samoobsługową stację naprawy rowerów.

Co będzie ze starą pętlą przy Paderewskiego (na zdjęciu?) – Nie ma jeszcze decyzji, ale będziemy zabiegać, aby choć w pewnym zakresie została utrzymana i mogła stanowić alternatywę krótszej trasy – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego.

Na Czechów skierowane miałyby zostać dwie linie trolejbusowe kończące teraz trasę obok szpitala przy Chodźki. Mowa o linii 156 z Felina oraz 160 z os. Poręba. – Dodatkowo będzie analizowana opcja wydłużenia linii nr 154, przy czym nie ma jeszcze „twardych” decyzji w tym zakresie – zastrzega Fisz.

• Sieć i pętla są tylko częścią dużego zlecenia obejmującego też m.in. przebudowę dróg i skrzyżowań. Największa zmiana zajdzie na ul. Choiny, która między skrzyżowaniem z ul. Zelwerowicza a granicą miasta stanie się drogą dwujezdniową. Na granicy z gminą Niemce zaplanowano rondo. Powstać ma także skrzyżowanie typu „cygaro” łączące ul. Choiny, Pienińską i bezimienną drogę do Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów”. Od skrzyżowania do nowej pętli ma biec dwukierunkowa droga dojazdowa dla samochodów i rowerów.

• Nowa sygnalizacja świetlna powstanie na przejściu przez ul. Choiny na wysokości skrzyżowania z ul. Śliwińskiego. Szereg innych sygnalizacji czeka przebudowa, a przy okazji włączane będą one do centralnego Systemu Zarządzania Ruchem.

• Od nowa zbudowana zostanie ul. Chodźki, wymieniony będzie asfalt na odcinku al. Smorawińskiego, gdzie powstanie też pas do skrętu w prawo w ul. Chodźki. Rowerzyści dostaną wydzielone trasy, przez co na skrzyżowaniach trzeba będzie uwzględnić nie tylko przejścia dla pieszych, ale również przejazdy rowerowe.

• W ramach tej inwestycji zamontowane zostaną też nowe wiaty przystankowe z oświetleniem zasilanym przez panele słoneczne z akumulatorem zapewniającym zasilanie przez co najmniej 10 godzin po zapadnięciu zmroku. Pojawią się również wyświetlacze pokazujące czas pozostały do przyjazdu autobusu lub trolejbusu. Będą zamontowane na następujących przystankach: Skrzypcowa 02, Żywnego 02, Śliwińskiego 02, Młodej Polski 02, Żelazowej Woli 02, Chodźki - szpital 01, Chodźki - szpital 02.

• Przy okazji miasto wykonać ma nową sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. – Z odgałęzieniami do 12 przyległych posesji – informuje Magdalena Bożko, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Kiedy dowiemy się, ile to wszystko może kosztować? Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na 23 sierpnia, ale jest mało prawdopodobne, by nie został on przesunięty, bo przy tak dużych przetargach wykonawcy zgłaszają zazwyczaj wiele szczegółowych pytań co do dokumentacji i na każde z nich trzeba odpowiedzieć na piśmie. Przy dużych zleceniach są wręcz setki takich pytań.