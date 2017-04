Tutaj kiedyś był lubelski Empik. Jest szansa na Resort Turystyki Osiedlowej

To będzie szansa na realizację marzeń o podróżach i spotkaniach z nieznanym bez opuszczania osiedla. Chcemy połączyć aktywność pierwszych mieszkańców LSM, studentów, których tu jest dużo i naszego pokolenia 30+ - mówi Paulina Paga z Fundacji Teren Otwarty, która stoi za projektem Resort Turystyki Osiedlowej.

– Musiał być przełom lat 60. i 70. ubiegłego wieku, gdy powstał klub przy Grażyny 7. To było cudowne miejsce, które opuściłam, gdy powstał dużo młodszy od niego Dom Kultury LSM – wspomina pani Ada Wójcik, pierwsza szefowa i animatorka klubu osiedlowego, która przestała w nim pracować, bo została kierownikiem placówki przy ul. Wallenroda. – Serce mi się ściskało, gdy patrzyłam jak to miejsce niszczeje. Tu było tak ładnie! Gdy powstał ciuchland, to nawet poszłam do tych ludzi i rozmawiałam z nimi, że ich działalność tu nie pasuje. Opowiedziałam, co tu się kiedyś działo. Jakie robiliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi. Od profesora Krwawicza, okulisty, który opowiadał nam o pionierskich zabiegach, przez koncerty Piotra Szczepanika, dyskusje o filmach, grę w bilard, po Wieczory Dobrej Zabawy. Dziś jeszcze pamiętam te piękne spotkania przy świecach, stołach nakrytych białym obrusem. Praktyczna Pani przygotowywała przekąski. Alkohol? Może ludzie pili, w kieliszki im nie zaglądałam, ale nigdy nie wiedziałam nikogo pijanego – wspomina pani Ada, która dziś jest na emeryturze, ale mieszka na LSM i żyje sprawami osiedla.

Tłumaczy, że najwspanialsze w dawnym klubie przy Grażyny 7 było to, że działo się tam mnóstwo rzeczy potrzebnych mieszkańcom. Od porad na urządzanie właśnie zasiedlanych mieszkań, po spędzanie czasu przy kawie i ciastkach. Empik oferował to, czego oczekiwali użytkownicy, którzy sami sporo wydarzeń animowali.

Właśnie do tej idei chcą nawiązać działacze z Fundacji Teren Otwarty. Oprócz Pauliny Pagi zmienić dawny Empik w recepcję niezwykłego biura podróży chcą: Michał Fronk, Iwona Mariańska-Księżniak i Agata Will.

– „Resort” jest odpowiedzią na komercjalizację przestrzeni publicznych i brak miejsc spotkań w tej części miasta. To ma być alternatywa dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na hygge z katalogów, ale są otwarte na odkrywanie najbliższej okolicy. Proponujemy spa dla duszy, dedykowane mieszkańcom osiedli LSM i nie tylko – tłumaczą zasadę działania „Resortu” zastrzegając, że to użytkownicy (mieszkańcy) będą uczestniczyć w pracach koncepcyjnych i wykonawczych.

Późno-modernistyczny pawilon jest teraz własnością prywatną, ale pomysłodawcy stworzenia „Resortu” mają właściciela po swojej stronie. Chce on udostępnić swój obiekt na cele społeczno-kulturalne z nadzieją na ożywienie pawilonu i zaproszenie do niego nowych gospodarzy.

Żeby pomysł zrealizować potrzebne są pieniądze. Dlatego wniosek lubelskiej fundacji był jednym nadesłanych do organizatorów Lechstartera (platformy, na której można zgłaszać różne projekty, dzięki którym miasta zmienią się na lepsze). Tam „Resort” walczy o grant w wysokości 100 tysięcy zł. Na pierwszym etapie jury z 300 projektów wyłoniło 45 najciekawszych, które trafiły do ogólnopolskiego głosowania internautów. Resort Turystyki Osiedlowej tam jest! Czeka na nasze głosy jeszcze 24 dni.

A członkowie fundacji starają się o nagłośnienie głosowania. Wczoraj w pawilonie i kilku innych miejscach osiedla kręcili filmy reklamowe, które będą się pojawiały w sieci. Hasłem reklamowym ma być slogan „Jeżeli wczasy to tylko w Resorcie”.

Jak głosować

1 sposób: wejść na link: https://lechstarter.urbanforms.org/share/519

2 sposób: wejść na stronę główną http://lechstarter.urbanforms.org/ • klinkąć czerwoną ikonę: „głosuj na projekt w Twoim mieście” •wyszukać LUBLIN • wyświetli się RESORT TURYSTYKI OSIEDLOWEJ, kliknąć i podążać za instrukcją • pamiętać, żeby kliknąć w link do głosowania, który przyjdzie na podany adres e-mail