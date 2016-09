Tysiące pielgrzymów w weekend w Wąwolnicy

Podczas uroczystej mszy nie zabraknie akcentów związanych z niedawnym spotkaniem z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży.

– Żyjemy ciągle owocami Światowych Dni Młodzieży i pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do naszej Ojczyzny – pisze do wiernych arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. – Dziękujemy Papieżowi za jego pokorną i piękną posługę, za przypomnienie, iż miłosierni miłosierdzia dostąpią. Wdzięczni jesteśmy za twórcze nawiązanie do przesłania miłosierdzia głoszonego przez św. Jana Pawła II i za tyle pięknych słów wypowiedzianych pod adresem Polski i Polaków.

W zaproszeniu na uroczystości w Wąwolnicy metropolita lubelski zwraca też uwagę na to, iż tak wielkie święto nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu środowisk i osób. Za co metropolita także dziękuje.

– Naszą wdzięczność wyrazimy podczas uroczystości Maryjnych w Wąwolnicy i Chełmie – zapowiada abp Budzik. Metropolita dodaje, że gościem uroczystości maryjnych w Wąwolnicy będzie bp Viliam Judák z Nitry na Słowacji.

– Nitra jest najstarszą diecezją w tym kraju i jedną z najstarszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Już w IX wieku dotarła tam misja Apostołów Słowian, świętych Cyryla i Metodego – wyjaśnia abp Budzik.

Uroczystości diecezjalne ku czci Matki Bożej Kębelskiej rozpoczną się już w sobotę. O godz. 18 mszę na placu Różańcowym będzie celebrować ks. bp Ryszard Karpiński.

O godz. 21 rozpocznie się Apel Jasnogórski i procesja światła. Mszę w Kęble – o godz. 22 – będą celebrować abp Stanisław Budzik i bp Artur Niziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

W niedzielę uroczysta msza w Wąwolnicy rozpocznie się w samo południe.

Natomiast 8 września w Chełmie, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczną się uroczystości w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej – początek o godz. 11.30.