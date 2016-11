Ul. Muzyczna już otwarta dla ruchu

Chociaż na miejsce wezwana została Straż Miejska, to nie został odholowany żaden z zaparkowanych tu samochodów. Drogę otwarto po godzinie 14, można nią dojechać od Głębokiej do Szczerbowskiego i od Szczerbowskiego do Głębokiej.

Na skrzyżowaniu Narutowicza z Muzyczną i Głęboką jeszcze dzisiaj wymalowane mają być pasy wyznaczające pasy ruchu i strzałki określające ich przeznaczenie.

Nie do końca dopracowane jest przejście dla pieszych przez ul. Muzyczną, bo osoby idące od poczty w stronę politechniki nie wiedzą na ostatnim odcinku czy mają zielone światło czy czerwone, bo za jezdnią nie zamontowano dotąd sygnalizatora.

Kierowcom przypominamy, że na skrzyżowaniu zmieniło się pierwszeństwo, które ma teraz ciąg ulic Głęboka – Muzyczna. Pierwszeństwo stracili kierowcy skręcający z Głębokiej w lewo w Narutowicza i w prawo z Narutowicza w Głęboką.