Uwaga na tego mężczyznę. Oszukał i okradł dwie starsze kobiety

Do pierwszej kradzieży doszło 16 sierpnia. Mężczyzna na swoją ofiarę zacził się na poczcie. Kobieta opłacała tam rachunki. Przestępca śledził ją w drodze do domu. Wszedł za nią do klatki schodowej, a potem zapukał do jej mieszkania. Przedstawiając się jako kontroler telekomunikacyjny poinformował starszą panią, że należy jej się nadpłata za rachunek telefoniczny. Poprosił też o okazanie ostatniego odcinka renty. Kiedy kobieta zajęta była szukaniem dokumentu, fałszywy kontroler ukradł jej 1400 zł.

Tydzień później inna starsza mieszkanka miasta padła ofiarą tego samego oszusta. Do przestępstwa doszło 29 sierpnia. Tym razem wypatrzył starszą kobietę, kiedy wchodziła do bloku. Podając się tym razem za agenta ubezpieczeniowego wszedł za nią do środka. W mieszkaniu oznajmił, że ma dla niej zwrot pieniędzy z ubezpieczenia. Wykorzystując jej niepełnosprawność, wyrwał pudełko, w którym było 1600 zł.

W obu przypadkach policjanci zabezpieczyli nagranie z kamer monitoringu zainstalowanych w placówce pocztowej oraz na klatce schodowej bloku. Na nagraniach pojawia się ten sam mężczyzna, którego policjanci podejrzewają o kradzież pieniędzy. Ktokolwiek rozpoznaje tego mężczyznę na publikowanym nagraniu, proszony jest o kontakt z komisariatem IV Policji w lublinie przy ul. Zana 45 lub tel. (81) 535-48-00 lub 997.