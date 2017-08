W 11 kamienicach zagrożone może być życie ponad 300 lokatorów

Kontrolę miejskich kamienic zarządził prezydent Lublina tuż po katastrofie budowlanej, do której doszło w maju w zabytkowym budynku przy Lubartowskiej 45. Zawaliły się tam stropy w części kamienicy, przez co jedna osoba została ranna. Na polecenie prezydenta wytypowano do zbadania ponad 70 innych budynków, które podczas ostatnich przeglądów okresowych uznano za obiekty będące w bardzo złym stanie.

Doraźny przegląd już się zakończył. W niektórych miejscach kontrolerzy znaleźli powody do niepokoju.

– Do nadzoru budowlanego skierowaliśmy pismo ze wskazaniem 11 lokalizacji, co do których kontrolerzy stwierdzili, że może występować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia mieszkańców – mówi Łukasz Bilik, rzecznik Zarządu Nieruchomości Komunalnych. – Łącznie zamieszkuje tam 317 osób.

Mimo naszych pytań, rzecznik ZNK nie chce zdradzić, o które budynki chodzi. – Nie chcemy paniki – odpowiada Bilik.

Podobnie odpowiada nadzór budowlany.

– Nie będziemy operować adresami, nie będziemy wszczynać paniki. To normalne, rutynowe działania – stwierdza Anna Ostańska, szefowa Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin. – Sprawdzamy stan budynków, jesteśmy w trakcie tych czynności. Mam już od niektórych inspektorów informacje zwrotne, że nie jest aż tak źle, jak sądzili kontrolerzy ZNK. Jeżeli coś będzie wymagać pilnych działań, to je podejmiemy – dodaje Ostańska. Wyniki badań 11 budynków mogą być znane pod koniec sierpnia.

Lokatorzy wspomnianych kamienic nie będą przekwaterowywani, chyba że nadzór budowlany wyłączy z użytkowania zajmowany przez nich lokal.