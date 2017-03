Wędliny "tradycyjne" i "naturalne" pełne chemii. Fatalne wyniki kontroli w lubelskich sklepach

Kontrolę prowadziła lubelska Inspekcja Handlowa, która bez uprzedzenia wkroczyła do dwunastu sklepów. Osiem z nich należało do sieci handlowych.

Sprawdzane były przetwory mięsne, rybne, mleczne, owocowo-warzywne, zbożowe, napoje i wyroby garmażeryjne. Ale tylko te oznakowane jako „chłopskie”, „swojskie”, „bez barwników” itd. Takie napisy sugerują klientom, że to produkt lepszy, bo wytworzony zgodnie z tradycyjną recepturą i prostą technologią.

– Nie ma zakazu stosowania takich oznaczeń – podkreśla Łukasz Drzewiecki z Inspekcji Handlowej w Lublinie. – Ale jeśli produkt jest oznaczony jako „tradycyjny”, „wiejski” lub „domowy”, to ma być wyprodukowany przy użyciu substancji, które używane są przy domowym wyrobie.

Okazuje się, że w przypadku przetworów mięsnych przeważnie są to obietnice bez pokrycia. Z 32 skontrolowanych partii zakwestionowano aż 26.

Czar pryskał, gdy odwracało się opakowanie obiecujące tradycyjny wyrób i czytało to, co zapisano drobnym drukiem. Na liście składników pełno było dodatków, które trudno uznać za „domowe”. Bo kto z nas ma w domu słoiczek z „preparatem aromatyzującym o smaku wędzonki staropolskiej” albo... hemoglobiną wieprzową?

– To dozwolone substancje. Ale jeśli są użyte, to nazwa produktu nie powinna sugerować, że jest on domowy – mówi Drzewiecki. – Chodzi m.in. o fosforany, konserwanty czy inne substancje nie stosowane przy domowym wyrobie, jak białko sojowe, dekstroza, skrobia modyfikowana.

Jeszcze większy był rozdźwięk między nazwą a składnikami sałatek oznaczonych „Jak u Mamy”, bo ich skład był niezbyt „maminy”: difosforany, octany sodu, guma ksantanowa, sorbinian potasu. – To ewidentne wprowadzanie konsumenta w błąd – przyznaje Drzewiecki.

W błąd wprowadzały też sklepowe wywieszki cenowe na stoiskach, gdzie towar podaje się na wagę. Pasztet drobiowy „domowy” składał się w 51,4 proc. z mięsa oddzielonego mechanicznie. Chemią naszpikowane były zarówno „kabanoski wiejskie”, jak też „kiełbasa wiejska”. Jeszcze ciekawszym przypadkiem był „kurczak bez dodatku fosforanów”, który miał w składzie trzy rodzaje… fosforanów.

– A to już zafałszowanie produktu – podkreśla rzecznik lubel skiej Inspekcji Handlowej.

Sprzedawcy może za to grozić wysoka kara finansowa, nawet 10 proc. ubiegłorocznych przychodów. Z karami – już o wiele niższymi – muszą się liczyć także sprzedawcy, którzy handlują produktami źle oznaczonymi przez wytwórcę. Na przykład paczkowanymi wędlinami, które z przodu opakowania kuszą napisem „domowy”, a z tyłu mają długą listę chemii spożywczej. Choć to nie sklep naklejał te etykiety, ale to on odpowiada ostatecznie za towar sprzedawany klientom.