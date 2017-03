Weekend w lubelskich klubach: Dzień kobiet na parkiecie

W Stars Disco Club (ul. Krakowskie Przedmieście 40) w weekend bawiono się podczas dwóch imprez „Piątkowa Noc Gwiazd: Miglanc” oraz „Sobota na Bogato: Każda Kobieta Jest Gwiazdą!”.

W klubie 30 (ul. Jasna 7) w sobotę odbyła się impreza „Dzień Kobiet na Jasnej 7!”

W Helium Club (ul. Hempla 5) w piątek odbyła się impreza „Hello Friday - Melanż na Bogato”, a w sobotę „Young, Wild & Free”.

Piątek w klubie House of Sound (ul. Peowiaków 6) to impreza „Sweet Lovin' pres: Cukierniczka!”, a sobota „MJ.SAX in da house!”

W klubie Dom Kultury (ul. Krakowskie Przedmieście 19) odbyła się zaś impreza „We

***

***

