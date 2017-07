Wszystko stoi na głowie. Półkolonie dla aktywnych

To już drugi turnus w czasie którego uczniowie młodszych klas podstawówki spędzają czas sportowo.

­ – Zainteresowanie było bardzo duże, momentalnie mieliśmy komplet uczestników – mówią organizatorzy z Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.

Uczestnicy półkolonii między godz. 8 a 16 mają zajęcia sportowe (m.in. gry zespołowe, gimnastyka) i rekreacyjne dostosowane do ich wieku. We wtorek ćwiczyli w Kids Zone przy ul. Zana 41. Gdy jedni padali już ze zmęczenia inni wspinali się niemal pod sufit, a kolejni sprawdzali jak wygląda świat do góry nogami.

Zajęcia są płatne.