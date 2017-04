Wybierasz się w tym roku na emeryturę? Zadbaj o kapitał

Prawo do emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzyma w tym roku ponad dwa razy więcej osób niż w latach poprzednich. To dlatego, że od października wraca stary, niższy, wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ich świadczenia będą wyliczone z tzw. kapitału początkowego i zgromadzonych składek. Niestety wielu przyszłych emerytów nie ma jeszcze policzonego kapitału początkowego, a bez niego świadczenia będą niższe. Szacuje się, że wniosku nie złożył nawet co czwarty mieszkaniec województwa lubelskiego, który w tym roku ukończy wiek emerytalny.

– Zachęcamy ich, by wystąpili do ZUS o ustalenie kapitału początkowego już teraz. To przyspieszy późniejszą realizację wniosku o emeryturę. Kapitał wylicza się osobom, które pracowały przed 1999 rokiem i urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające lata pracy i zarobki sprzed 1999 roku oraz potwierdzające tzw. okresy nieskładkowe – tłumaczy Marta Strus, zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie.

Formularz wniosku o ustalenie kapitału początkowego (ZUS Kp-1) jest na stronie internetowej ZUS do wydruku. Można go też otrzymać w placówkach Zakładu. Pracownicy sal obsługi klientów podpowiedzą, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty należy do niego dołączyć.