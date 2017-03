Wykład Rebekki Kiessling na KUL. Szarpanina po proteście partii Razem

Kiessling została wychowana przez żydowską rodzinę w Detroit. Kiedy miała 18 lat, dowiedziała się, że została poczęta w wyniku gwałtu, a żyje tylko dlatego, że ówczesne prawo amerykańskie zakazywało aborcji.

– Wtedy poczułam, że aborcja mogła dotyczyć także mnie. Zaczęły rozbrzmiewać mi w głowie głosy osób, które mówią, ze są za życiem, z wyjątkiem sytuacji kiedy dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu. Wtedy poczułam, że mówią o mnie, że połowa świata jest przeciwko mnie, że ci ludzie wydają osąd na temat mojego prawa do istnienia – mówiła podczas wtorkowego wykładu. – To, że jestem wdzięczna za moje życie, nie znaczy ze jestem zwolenniczką gwałtów. Choć często w trakcie spotkań takich jak to, ludzie mi to sugerują.

Rebecca Kiessling podczas wizyty w Polsce miała zaplanowanych kilka spotkań. W ostatnich dniach po protestach części studentów odwołane zostały m.in. te na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim. – Odwołano je, bo wielu ludzi nie chce, żeby ten problem zyskał jakąś konkretną twarz – mówiła we wtorek działaczka.

Protest środowisk lewicowych

Jej prelekcji w Lublinie towarzyszył protest środowisk lewicowych. – Chcieliśmy zaprotestować przeciwko sytuacji, w której nienaukową i sprzeczną z obecnym stanem wiedzy działalność próbuje się za pomocą prestiżu uniwersytetu podbudowywać do rangi faktów naukowych – mówił podczas zorganizowanej przed wykładem konferencji Artur Janczuk z Porozumienia Akademickiego Lublin.

– Nie zgadzamy się z głoszonym przez Rebekkę Kiessling twierdzeniem, jakoby gwałt nie był dla kobiety końcem świata. Takie deprecjonowanie praw kobiet jest niedopuszczalne – dodała Magdalena Łuczyn z Lubelskiej Koalicji na Rzecz Kobiet.

Szarpanina po proteście

Po konferencji doszło do incydentu. Za wracającymi z niej działaczami partii Razem pobiegło kilku młodych mężczyzn, którzy wcześniej przyglądali się ich wystąpieniom pod budynkiem KUL. Na wysokości Centrum Spotkania Kultur wyrwali im transparenty, doszło do szarpaniny.

– Zgłosimy to zdarzenie na policję – powiedział nam Tomasz Warzocha z partii Razem.

O całej sytuacji partia Razem poinformowała też na Facebooku: