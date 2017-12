Wynajęcie biur w nieistniejącym budynku. Jest wyrok w sprawie prezydenta Żuka

Jest orzeczenie w głośnej sprawie wynajęcia dla Urzędu Miasta pomieszczeń biurowych w budynku, który dopiero miał powstać. Umowa została zawarta latem 2014 roku. Podpisał ją sekretarz miasta, Andrzej Wojewódzki na podstawie pełnomocnictwa, którego udzielił mu prezydent Krzysztof Żuk. Obaj zostali za to obwinieni o złamanie prawa polegające na zleceniu robót budowlanych bez wymaganego przetargu. Ich sprawą zajmowała się Międzyresortowa Komisja Orzekająca przy Ministerstwie Finansów. Dziś wydała w tej sprawie orzeczenie.

Komisja uniewinniła sekretarza miasta, który podpisał umowę. – Występował w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy – tłumaczył Piotr Nagraba, przewodniczący komisji.

W swym dzisiejszym wyroku komisja potwierdziła, że zlecenie powinno być zakwalifikowane jako zlecenie robót budowlanych. Nie miała co do tego wątpliwości. Mimo to postanowiła umorzyć postępowanie przeciwko prezydentowi powołując się na przepis mówiący, że nie prowadzi się postępowania jeżeli społeczna szkodliwość czynu była znikoma. A właśnie tak, zdaniem komisji, było w tym przypadku.

– Mimo błędnej kwalifikacji tego zamówienia, osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie dołożyły należytej staranności w celu zabezpieczenia interesu – mówił Nagraba.

Podkreślał, że przed podpisaniem umowy na wynajem biur Urząd Miasta ogłosił w prasie, że poszukuje biur w śródmieściu, co w pewien sposób było zapewnieniem konkurencyjnego trybu zamówienia. Podkreślał też, że gdy pojawiły się wątpliwości co do umowy władze miasta doprowadziły do jej rozwiązania a miejska kasa nie poniosła żadnych wydatków.

Na dzisiejsze posiedzenie komisji stawił się tylko sekretarz miasta oraz obrońca obu obwinionych. Prezydent był nieobecny, bo pojechał na odbywające się w gmachu innego ministerstwa posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Żuk jest tam przedstawicielem Unii Metropolii Polskich. – Przedstawia opinię UMP do projektu zmian w Kodeksie wyborczym i programu Mieszkanie Plus – usprawiedliwiał go mecenas Zbigniew Dubiel, obrońca obu obwinionych. Wnioskował o odroczenie rozprawy, by prezydent mógł osobiście złożyć wyjaśnienia. Dlaczego osobiście? – Bardzo istotne jest to, na ile prezydent miał wiedzę na temat trybu zawierania tej umowy – wyjaśniał Dubiel.

Komisja odrzuciła wniosek o odroczenie rozprawy i zwróciła uwagę, że prezydent miał dość czasu by poprosić o przesunięcie rozprawy, bo zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu otrzymał już 8 grudnia. Oddalony został też wniosek obrońcy o to by przerwać rozprawę, wyznaczyć nowy termin i przesłuchać wtedy dewelopera Edwarda Leńczuka, z którym miasto zawarło umowę najmu. Komisja zdecydowała, że żadnych przerw nie będzie i że sprawą zajmie się dzisiaj. Na koniec rozprawy strona stawiająca zarzuty nie była już pewna, czy chce uznania winnymi obu samorządowców. – Mam wątpliwości co do pana prezydenta – przyznała Wanda Palińska występująca jako rzecznik dyscypliny finansów publicznych. – Jeżeli z procedur i wszystkich dokumentów wynika, że prezydent nie uczestniczył w podpisywaniu tego typu umów, to mam wątpliwości.

Dzisiejsze orzeczenie skomentował już na Twitterze prezydent Krzysztof Żuk:

Sprawa przeciwko mnie o rzekome naruszenie dysc. fin. publ. (umowa najmu biurowca przy Wieniawskiej) umorzona. Komisja orzekająca: sprawa w ogóle nie powinna się toczyć, Miasto Lublin dochowało staranności i transparentności. Prawda na wierzchu, oskarżenia polityków PiS odrzucone — Krzysztof Żuk (@prezydentZuk) December 13, 2017

