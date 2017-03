Zburzą trybuny stadionu Lublinianki. MOSiR zamawia dokumentację

Latem zburzone mają być stare betonowe trybuny stadionu Lublinianki przy ul. Leszczyńskiego. MOSiR zamawia już wstępną dokumentację do tego, co powstanie w ich miejscu.

Planowana jest tymczasowa trybuna na 500 osób, a płyta boiska ma być przesunięta. – Rozbiórkę planujemy na okres czerwiec-sierpień, w przerwie w rozgrywkach. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na ich wykonanie – zapowiada Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Prace będą polegały na wyburzeniu wszystkich betonowych trybun wraz tunelem od strony ul. Leszczyńskiego. To konieczne, by można było tutaj zrealizować właściwy projekt budowlany.

Już teraz MOSiR ogłosił przetarg na wstępną dokumentację tego, co ma powstać w miejscu zburzonych trybun. Określają to dwa projekty z budżetu obywatelskiego. Zakładają one przesunięcie głównego boiska o 10 m w stronę ul. Leszczyńskiego i nawodnienie go z nowej studni głębinowej. W planie jest też budowa dodatkowego boiska wielofunkcyjnego (70 m na 35 m) z nawierzchnią z trawy syntetycznej i zadaszeniem w postaci pneumatycznego namiotu.

Nowe boisko ma powstać na tym samym poziomie co główne, ale bliżej rzeki. Obydwa będą mieć oświetlenie. Na nasypie po zachodniej stronie trybuny planowana jest mobilna trybuna dla 500 kibiców. Cały teren powinien być ogrodzony.

– Zamawiane przez nas dokumenty powinny być gotowe w czerwcu. Będą podstawą do wykonania właściwych projektów – wyjaśnia Bednarczyk. Ostateczną dokumentację MOSiR ma zamówić w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Taki przetarg jest zapowiadany jest na lato. – Projekt będzie musiał powstać jeszcze w tym roku. Liczymy, że również w tym roku zaczną się prace budowlane, które zakończą się w roku 2018.

Na sfinansowanie obu projektów z budżetu obywatelskiego miasto zarezerwowało 1,7 mln złotych. Czy to wystarczy? – To okaże się w czerwcu, wtedy powinniśmy znać wstępny kosztorys – odpowiada rzecznik MOSiR. Jeżeli okaże się, że wartość prac przewyższy zarezerwowaną kwotę, miejska spółka będzie mieć dwa wyjścia. Pierwszym jest zdobycie dodatkowych pieniędzy, zaś drugim rezygnacja z pewnych elementów, np. garażu na sprzęt obok boiska z pneumatycznym zadaszeniem.